Ρόδος: Εφιάλτης για 24χρονη τουρίστρια – Κατήγγειλε τον βιασμό της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Τον βιασμό της σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Ρόδου, κατήγγειλε μία τουρίστρια από την Νορβηγία, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 25χρονου Βρετανού. Η 24χρονη βρισκόταν για διακοπές στη Ρόδο μαζί με την οικογένειά της. Το βράδυ της 24ης Σεπτεμβρίου, γύρω στις 23:30, βγήκε για ποτό με την αδελφή της στην οδό Ορφανίδου. Σε μπαρ της περιοχής γνωρίστηκαν με παρέα ανδρών, ανάμεσά τους και ο 25χρονος Βρετανός.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimokratiki, κατά την περιγραφή της, εκείνος άρχισε να της μιλάει και την απομάκρυνε από το πολυσύχναστο σημείο, οδηγώντας την λίγα μέτρα πιο πέρα σε ένα παλαιό, κλειστό κτίριο όπου, όπως καταγγέλλει, την ακινητοποίησε και τη βίασε. Η 24χρονη κατάφερε να ξεφύγει όταν αντιλήφθηκε πως υπήρχε κίνηση έξω από το κτίριο. Ο άνδρας πιθανότατα τρόμαξε και η γυναίκα άρχισε να τρέχει προς την παραλία και από εκεί επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διέμενε για να ζητήσει βοήθεια.

Σημειώνεται ότι η 24χρονη περιέγραψε με σαφήνεια τη σκηνή της επίθεσης μέσα στο εγκαταλειμμένο ακίνητο και τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να αντισταθεί, προτού κατορθώσει να ξεφύγει. Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν αναλυτικά στην κατάθεσή της και θα διασταυρωθούν με τυχόν ψηφιακά ίχνη από την περιοχή και μαρτυρικές καταθέσεις.

Η ταυτοποίηση του υπόπτου

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης, στην παθούσα υποδείχθηκε άνδρας με χαρακτηριστικά που ταίριαζαν στην περιγραφή της. Η ίδια ανέφερε ότι ο φερόμενος ως δράστης «του μοιάζει» και θυμάται λεπτομέρειες όπως ένα σκουλαρίκι, επισημαίνοντας ωστόσο ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν συγκράτησε επαρκώς όλα χαρακτηριστικά του προσώπου του δράστη. Παράλληλα, από τη δικογραφία προέκυψαν ενδείξεις ότι ο ύποπτος είναι Βρετανός υπήκοος, 25 ετών, ο οποίος διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή των Φανών.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, αξιοποιώντας τα στοιχεία της αναγνώρισης και τις περιγραφές, προχώρησαν στη σύλληψη του 25χρονου. Η προανάκριση αναζητά καταγραφές από κάμερες ασφαλείας στην οδό Ορφανίδου και στη γύρω περιοχή, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις επικοινωνίες των εμπλεκόμενων προσώπων το κρίσιμο χρονικό διάστημα.