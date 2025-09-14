Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου – Είναι καλά στην υγεία του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου – Είναι καλά στην υγεία του

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 21χρονου Πέτρου από το Ρέθυμνο, καθώς εντοπίστηκε σήμερα (14/09) το μεσημέρι και είναι καλά στην υγεία του.

Η υπόθεση είχε κινητοποιήσει τις αστυνομικές αρχές, την οικογένεια και εθελοντές, που από το βράδυ της Παρασκευής «χτένιζαν» την ευρύτερη περιοχή. Για τον εντοπισμό του είχε εκδοθεί και Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς υπήρχε ανησυχία για την ασφάλειά του.

Ο 21χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στη Μικρή Παναγιά Ρεθύμνου για μια βόλτα στην πλατεία, αλλά δεν επέστρεψε, γεγονός που οδήγησε τον αδελφό του να δηλώσει την εξαφάνιση.

Η οικογένειά του ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν στις έρευνες, σύμφωνα με το cretapost.gr.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία για τις συνθήκες της εξαφάνισης.

