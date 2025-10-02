Πυροσβεστική: Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικής, πάνω από 80 συνολικά, λόγω ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Οι ενέργειες αφορούσαν κυρίως αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία και Ήπειρο.

Συγκεκριμένα,

  • Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων
  •  Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων
  •  Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων
  •  Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και ‘Αρτας ): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρωνΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

