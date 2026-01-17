Πύργος: Ανεξέλεγκτο νυχτερινό ράλι 16χρονου που προσπάθησε να αποφύγει περιπολικό – Είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της μάνας του

Ανήλικος οδηγός στον Πύργο Ηλείας που είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο της μάνας του έκανε επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένες περιοχές στην προσπάθεια του να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, μη διστάζοντας να εμβολίσει και τα περιπολικά που τον καταδίωκαν.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο νεαρός πάτησε γκάζι αντι για φρένο σε σήμα για έλεγχο από αστυνομικούς της ομάδας ΟΠΚΕ. Η επικίνδυνη καταδίωξη μέσα από επαρχιακούς δρόμους και χωριά διήρκησε πάνω από μια ώρα. Το αυτοκίνητο εμφανιζόταν και εξαφανιζόταν, αλλάζοντας κατεύθυνση, ανεβάζοντας ταχύτητα και παίζοντας επικίνδυνα με τα όρια.

Σε δηλώσεις του στο STAR ο Γρηγόρης Κατσώλης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας έκανε λόγο για μια «καταδίωξη η οποία διήρκησε για πάνω από μια ώρα. Οι συνάδελφοι έκαναν χρήση ηχητικών και φωνητικών σημάτων προκειμένου να σταματήσει ο οδηγός την ανεξέλεγκτη πορεία του πλην όμως αυτός συνέχισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα να διέρχεται μέσα από διάφορες κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται».

Και πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης στις προσπάθειες των συναδέλφων όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε αλλά και τους εμβόλισε στην προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο».

Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί κυνηγούν το όχημα το οποίο οδηγεί ο 16χρονος, ο οποίος τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σκορπώντας τον πανικό στο διάβα του.