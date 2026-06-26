Πτώση ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Καθυστερεί η ανέλκυση του πυροσβεστικού Bell – Σε εξέλιξη περιβαλλοντικοί έλεγχοι

Η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Πηγών Αώου καθυστερεί, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων.

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Ελικόπτερο, πτώση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη Αώου, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων.
  • Οι εργασίες ανέλκυσης ανεστάλησαν έως ότου ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού και η Εισαγγελία αποφασίσει για το «πράσινο φως».
  • Οι δύτες και τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα για την ανύψωση του ελικοπτέρου, το οποίο στη συνέχεια θα εξεταστεί από πραγματογνώμονες για τα αίτια της πτώσης του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/6) στη λίμνη Πηγών Αώου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων.

Έπειτα από σχετική παρέμβαση, οι εργασίες ανέλκυσης ανεστάλησαν έως ότου ολοκληρωθούν οι αναλύσεις των δειγμάτων νερού που ελήφθησαν από το σημείο της πρόσκρουσης και της βύθισης του ελικοπτέρου. Στη συνέχεια, η Εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» για την ανέλκυση ή αν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος της λίμνης.

Οι δύτες και τα συνεργεία παραμένουν σε ετοιμότητα, ώστε μόλις δοθεί η σχετική άδεια να τοποθετήσουν ειδικά μπαλόνια για την ανύψωση του ελικοπτέρου, το οποίο στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημείο που θα μπορεί να προσεγγίσει γερανός για να μεταφερθεί σε χώρο ειδικό της αστυνομίας, όπου πραγματογνώμονες θα εξετάσουν τα αίτια της πτώσης του.

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