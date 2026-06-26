Ζάκυνθος: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα σε τροχαίο με γουρούνα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/06), στην περιοχή Καλπάκι της Ζακύνθου, όταν τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα – ATV) εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Από την εκτροπή τραυματίστηκε σοβαρά νεαρός αλλοδαπός τουρίστας, ο οποίος επέβαινε στη «γουρούνα» ως συνεπιβάτης. Άμεσα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς, να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή τετράτροχων μοτοσικλετών στο νησί, εντείνοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, για τη συχνότητα αντίστοιχων συμβάντων στο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου.

Πηγή: Imera zante