Ζάκυνθος: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα σε τροχαίο με γουρούνα – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα) σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/06) στην περιοχή Καλπάκι της Ζακύνθου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό νεαρού αλλοδαπού τουρίστα που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας λόγω της συχνότητας αντίστοιχων συμβάντων στο νησί.

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Κοινωνία

Ο νεαρός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ζακύνθου
Πηγή: imerazante
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με γουρούνα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/06) στην περιοχή Καλπάκι της Ζακύνθου, με νεαρό αλλοδαπό τουρίστα να τραυματίζεται σοβαρά.
  • Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.
  • Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά τροχαίων ατυχημάτων με γουρούνες στο νησί, εντείνοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για τη συχνότητα τέτοιων συμβάντων.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/06), στην περιοχή Καλπάκι της Ζακύνθου, όταν τετράτροχη μοτοσικλέτα (γουρούνα – ATV) εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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Από την εκτροπή τραυματίστηκε σοβαρά νεαρός αλλοδαπός τουρίστας, ο οποίος επέβαινε στη «γουρούνα» ως συνεπιβάτης. Άμεσα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου νοσηλεύεται, με τους θεράποντες ιατρούς, να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Το περιστατικό προστίθεται στη σειρά τροχαίων ατυχημάτων με εμπλοκή τετράτροχων μοτοσικλετών στο νησί, εντείνοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, για τη συχνότητα αντίστοιχων συμβάντων στο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου.

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Πηγή: Imera zante

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