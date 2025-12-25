Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – «Μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών υλικών στο δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Η έντονη βροχόπτωση μαζί με ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν προβλήματα σε Μικρή Μαντίνεια και Ακρογιάλι Μεσσηνίας, με τόνους λάσπης και φερτών υλικών να καταλήγουν στο οδόστρωμα.
  • Η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο της Μικρής Μαντίνειας διεκόπη από του Παναγιώταρου μέχρι το λιμανάκι, ενώ στο Ακρογιάλι σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις.
  • Ολονύκτια ήταν η επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού δρόμου από συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «η σφοδρότητα της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών στο δρόμο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – «Μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών υλικών στο δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ολονύκτια ήταν η επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού δρόμου στη Μικρή Μαντίνεια της Μεσσηνίας, από συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές.

Η έντονη βροχόπτωση μαζί με ισχυρή χαλαζόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα τόνοι λάσπης και φερτών υλικών να βρεθούν στο οδόστρωμα από τα παρακείμενα ρέματα. Η κυκλοφορία στον παραλιακό διεκόπη από του Παναγιώταρου μέχρι το λιμανάκι.

Ίδια εικόνα και στον παραλιακό στο Ακρογιάλι, όπου και σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργείο από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παντελής Δρούγας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας τόνισε πως «η σφοδρότητα της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών στο δρόμο. Δεν είχαμε τραυματισμούς και μετά από λίγες ώρες το συνεργείο μας μαζί με τους εθελοντές της ΟΑΚ τους οποίους και ευχαριστούμε. Η Πολιτική Προστασία του δήμου είναι πάντα έτοιμη ακόμα και στην περίοδο των γιορτών. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους στην υπηρεσία μας και εύχομαι και σε αυτούς και σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

12 Χριστουγεννιάτικες υπερτροφές που πρέπει να συμπεριλάβετε στο γιορτινό τραπέζι – Είναι νόστιμες και θα σας χορτάσουν

Οι επιστήμονες βρήκαν το μυστικό της μακροζωίας – Ποιοι μπορεί να ξεπεράσουν τα 100, σύμφωνα με μελέτη

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Αναδρομικά: Έρχεται νέος γύρος πληρωμών από τον ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:33 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα στο Χαϊδάρι – Νεκρός 38χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήλικος 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε παραμονή Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι. Όλα συνέβησαν όταν ένα επιβατ...
13:26 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Ημαθία: Θρήνος για τον θάνατο του 22χρονου – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας 

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Αγίου Γεωργίου Βέροιας αλλά και της Ημαθίας γενικότ...
13:01 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Σοβαρές ζημιές από τη χθεσινή κακοκαιρία σε πολυκατοικία στον Άλιμο – Ακόμα βγάζουν νερά – Βίντεο

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα την Ατ...
12:53 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Μαγευτικός χορός από εκατοντάδες ψαρόνια σε Φλώρινα και Ροδόπη – Βίντεο

Ένα μοναδικό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο στον ουρανό της Εργάνης Ροδόπης, όπου εκατοντάδες ψαρ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα