Προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία – «Μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών υλικών στο δρόμο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ολονύκτια ήταν η επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού δρόμου στη Μικρή Μαντίνεια της Μεσσηνίας, από συνεργείο του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές.

Η έντονη βροχόπτωση μαζί με ισχυρή χαλαζόπτωση είχαν ως αποτέλεσμα τόνοι λάσπης και φερτών υλικών να βρεθούν στο οδόστρωμα από τα παρακείμενα ρέματα. Η κυκλοφορία στον παραλιακό διεκόπη από του Παναγιώταρου μέχρι το λιμανάκι.

Ίδια εικόνα και στον παραλιακό στο Ακρογιάλι, όπου και σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις. Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργείο από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας και εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Παντελής Δρούγας, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας τόνισε πως «η σφοδρότητα της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγα λεπτά πλημμύρισαν τα ρέματα και παρέσυραν τόνους φερτών στο δρόμο. Δεν είχαμε τραυματισμούς και μετά από λίγες ώρες το συνεργείο μας μαζί με τους εθελοντές της ΟΑΚ τους οποίους και ευχαριστούμε. Η Πολιτική Προστασία του δήμου είναι πάντα έτοιμη ακόμα και στην περίοδο των γιορτών. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους στην υπηρεσία μας και εύχομαι και σε αυτούς και σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία».