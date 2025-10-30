«Πόλεμος» για τα έσοδα από τις κλήσεις παραβίασης του ΚΟΚ – Την απόσυρση του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια ζητεί η ΚΕΔΕ

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει για τις εισπράξεις των κλήσεων του ΚΟΚ με την ΚΕΔΕ να ζητεί την απόσυρση του νομοσχεδίου για την «Ψηφιακή Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας».

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (29/10) ανάμεσα στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις που είχαν διατυπωθεί και την 24η Οκτωβρίου 2025, με βάση τις οποίες τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τους Δήμους.

Ο κ. Κυρίζογλου ζήτησε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι το άρθρο 20 προβλέπει κατανομή πόρων από τις εισπράξεις των κλήσεων του ΚΟΚ σε πλήθος άλλων φορέων, όπως ο Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, με αποτέλεσμα να στερείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων που της αναλογούν.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επίσης υπογράμμισε ότι δεν διασφαλίζεται ότι τα ποσά που θα αποδίδονται στους Δήμους θα είναι περισσότερα.

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για κανονικότητα και διαφάνεια στην απόδοση των εσόδων, ούτε προβλέπεται σαφές χρονοδιάγραμμα κατανομής.

Επισημάνθηκε ακόμη ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκλείεται από τις επιτροπές που θεσπίζονται στο σχέδιο νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 15 παρ. 6, όπου η γνωμοδοτική επιτροπή οδικών υποδομών δεν περιλαμβάνει κανέναν εκπρόσωπο των Δήμων. Το ίδιο ισχύει και για την Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ.), η οποία, μεταξύ άλλων, θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και απόδοση των εσόδων, χωρίς όμως να υπάρχει συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, το άρθρο 18 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η νέα αυτή υπηρεσία μπορεί να στελεχώνεται με μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο υπάγονται και οι Δήμοι.

Έτσι, όπως τονίστηκε, από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, οι Δήμοι κινδυνεύουν να απολέσουν όχι μόνο τις εισπράξεις, αλλά και την αρμοδιότητα των εισπράξεων και πολύτιμο προσωπικό.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αποδεχθεί ρυθμίσεις που υπονομεύουν την οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αφαιρεί πόρους, αρμοδιότητες και ανθρώπινο δυναμικό από τους Δήμους. Καλούμε το Υπουργείο να ακούσει τη φωνή της Αυτοδιοίκησης, να αποσύρει το νομοσχέδιο και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για ένα λειτουργικό σύστημα διαχείρισης των εσόδων από τις κλήσεις του ΚΟΚ».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, υπό την προεδρία του κ. Κυρίζογλου, καλεί το Υπουργείο να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις της. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2025.