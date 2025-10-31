Πέθανε ο μουσικός Αντώνης Σαλταδάκης: Ήταν ο τελευταίος «κουταλάκιας» της Κρήτης

Με μεγάλη θλίψη έγινε γνωστό ότι ο Αντώνης Σαλταδάκης, γνωστός ως «Χατάς», έφυγε από τη ζωή. Ήταν γνωστός ως ο τελευταίος «κουταλάκιας» της Κρήτης.

Ο 81χρονος μουσικός είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη διατήρηση της παραδοσιακής μουσικής με τα κουτάλια, μια τέχνη που συνδύαζε μικρασιατικές ρίζες, αυτοδίδακτη δεξιοτεχνία και τη χαρά της παρέας.

Ο Αντώνης Σαλταδάκης είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να ψυχαγωγήσει Έλληνες ομογενείς, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Φορτέτσα Ηρακλείου, όπου, συνεχίζοντας να διασκεδάζει φίλους και παρέες, κρατούσε ζωντανή μια μουσική παράδοση που σπανίζει σήμερα.

Με πιατάκια, κουτάλια και εντυπωσιακά «ζογκλερικά» με καρέκλες, ο «Χατάς» άφηνε κάθε φορά το κοινό άφωνο με την τεχνική και την ενέργειά του, σύμφωνα με το neakriti.gr. Τον τελευταίο καιρό, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, χωρίς όμως να εγκαταλείψει ποτέ το πάθος του για τη μουσική.

Η απώλεια του Αντώνη Σαλταδάκη σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τη μουσική των κουταλιών στην Κρήτη και την Ελλάδα, καθώς ήταν ο τελευταίος εκπρόσωπος αυτής της μοναδικής λαϊκής παράδοσης, αφήνοντας πίσω του μια ανεξίτηλη κληρονομιά.

Δείτε την τελευταία εμφάνιση του Αντώνη Σαλταδάκη στην εκπομπή “Κρήτη Σήμερα” της ΚΡΗΤΗ TV: