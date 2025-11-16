Περιστέρι: Έπαθε έμφραγμα όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του και πέθανε – «Έσκασε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιστέρι: Έπαθε έμφραγμα όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του και πέθανε – «Έσκασε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ» – ΒΙΝΤΕΟ

Κακοποιοί φορώντας κουκούλες μπούκαραν ανενόχλητοι σε σπίτι στο Περιστέρι, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, ανάβοντας μέχρι και το φως την ώρα της διάρρηξης.

Λίγο μετά της 21:00 το βράδυ, 4 άντρες μπαίνουν σε ισόγειο σπίτι στο Περιστέρι. Φορούν κουκούλες και κρατούν φακούς. Με απύθμενο θράσος ανάβουν μέχρι και το φως. Κινούνται άνετα στο χώρο. Με συντονισμένες κινήσεις χωρίζονται και διασπείρονται στα δωμάτια του σπιτιού.

«Από τη μπροστινή βεράντα, πηδήξανε, σπάσανε τη μπαλκονόπορτα, την ανοίξανε με κατσαβίδι και μπήκανε», λέει στο Mega η κόρη θύματος διάρρηξης.

«Πήγανε συγκεκριμένα, δηλαδή όπως είναι η ντουλάπα μέσα της κρεβατοκάμαρας, δεν πήγαν να ανοίξουν καν το φύλλο το αριστερό, καν το φύλλο το μεσαίο, ανοίξανε μόνο το δεξί και ένα συρτάρι, δύο», προσθέτει.

Οι δράστες απέσπασαν χρυσά κοσμήματα με πολύτιμους λίθους, δύο συσκευές smartphone ακόμη… και το πιστολάκι μαλλιών.

«Έπαθε έμφραγμα και πέθανε από τη στεναχώρια του»

Το Mega φέρνει στο φως της δημοσιότητας ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό διάρρηξης με τραγική κατάληξη στην ίδια περιοχή.

«Ήταν απόγευμα. Ανεβήκανε κανονικά μπροστά από τη βεράντα μας. Μπήκανε μέσα, αδειάσανε όλο το σπίτι… Τους είδε η γειτόνισσα, άρχισε να ουρλιάζει και αυτοί τα ακούσανε, πανικοβλήθηκαν, πηδήξανε από μπροστά πάλι. Τέσσερις άνδρες… Και φύγανε με ένα μαύρο αυτοκίνητο», είπε το θύμα της διάρρηξης.

Μόλις επέστρεψε το ζευγάρι στο σπίτι του, διαπίστωσε ότι οι διαρρήκτες είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό και ρολόγια αξίας. Τότε ήταν που ο 64χρονος άνδρας αισθάνθηκε έντονη δυσφορία. Λίγες ημέρες αργότερα, κατέληξε.

«Όταν έγινε η νεκροψία, ούτε εβδομάδα, έδειξε ότι ο άνθρωπος πέρασε ένα μικρό έμφραγμα πριν εβδομάδες και το μεγάλο έμφραγμα, οξύ έμφραγμα τώρα. Καταλάβατε; Ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, πώς να σας το πω… Έσκασε, στεναχωρήθηκε πάρα πολύ», πρόσθεσε.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά, με διαρρήκτες να αδειάζουν σπίτια ανενόχλητοι, δεν είναι μεμονωμένα, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής.

 

 

22:23 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

