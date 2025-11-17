Πάτρα: Δύο πορείες για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΤΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην Πάτρα / INTIME

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες με συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων και μελών οργανώσεων πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πριν από την έναρξη των πορειών, αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περίπου 20 προσαγωγές, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν σε ετοιμότητα στο κέντρο της πόλης.

Η πρώτη συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, έξω από το εργατικό κέντρο, όπου μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. Κατά την διάρκεια της πορείας, ομάδες συμμετεχόντων κινήθηκαν προς την πλατεία Ψηλών Αλωνίων φθάνοντας μπροστά από το μνημείο, του Νίκου Τεμπονέρα.

Η δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στη οδό Κορίνθου. Κατόπιν, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, η οποία πέρασε από το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα και κατέληξε στην οδό Κορίνθου.

Και στις δύο πορείες συμμετείχαν φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, μέλη κομμάτων και οργανώσεων, εκπρόσωποι, συλλόγων, φορέων και συλλογικοτήτων. Στο μεταξύ, πριν από την έναρξη των πορειών αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε περίπου 20 προσαγωγές, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονταν σε ετοιμότητα στο κέντρο της Πάτρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Φωτογραφίες και βίντεο από την πορεία στην Πάτρα για τον εορτασμό της 52ης Επετείου του Πολυτεχνείου 

