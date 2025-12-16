ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 2 από τους κατηγορούμενους – Τι υποστήριξαν πατέρας και γιος στις απολογίες τους

Σύνοψη από το

  • Ελεύθεροι με την επιβολή όρων αφέθηκαν δύο από τους επτά κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι υποστήριξαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι είχαν δοθεί παρατύπως. Στον πατέρα επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
  • Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, με τις κατηγορίες να αφορούν εγκληματική οργάνωση και παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Αρχηγικό ρόλο φέρεται να έχει γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 2 από τους κατηγορούμενους – Τι υποστήριξαν πατέρας και γιος στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με την επιβολή όρων αφέθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους επτά κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη 

Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, υποστήριξαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι είχαν δοθεί παρατύπως. Στον πατέρα επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Συνολικά για εμπλοκή τους στην υπόθεση 15 άτομα έχουν συλληφθεί, με τις κατηγορίες να αφορούν μεταξύ άλλων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη λήψη επιδοτήσεων κατά την περίοδο 2019-2025.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να έχει γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ σημαντική συμμετοχή αποδίδεται και σε λογιστή με την σύζυγό του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες μοιράζουν ρύζι σε διερχόμενα οχήματα στα διόδια Μαλγάρων – «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το ελληνικό προϊόν»

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, οι οποίοι μοίρασαν ένα...
12:55 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας – Κλειστές η Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Ελληνική...
12:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ιωάννινα: Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με ναρκωτικά, έχοντας δίπλα της τον 2,5 ετών γιο της – Κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Οδηγούσε τζιπ γεμάτο με μεγάλη ποσότητα κάνναβης, έχοντας τον 2,5 ετών γιο της εντός του αυτοκ...
12:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φωκίδα: Απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Την ίδια ώρα καιγόταν και το σπίτι του

Μία πρωτοφανής τραγωδία έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (16/12) στη Φωκίδα, όπου ένας 70χρονος α...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα