ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 2 από τους κατηγορούμενους – Τι υποστήριξαν πατέρας και γιος στις απολογίες τους

Ελεύθεροι με την επιβολή όρων αφέθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους επτά κατηγορούμενους που απολογούνται σήμερα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Της Άννας Κανδύλη

Πρόκειται για πατέρα και γιο, οι οποίοι ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, υποστήριξαν ότι έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι είχαν δοθεί παρατύπως. Στον πατέρα επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Συνολικά για εμπλοκή τους στην υπόθεση 15 άτομα έχουν συλληφθεί, με τις κατηγορίες να αφορούν μεταξύ άλλων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη λήψη επιδοτήσεων κατά την περίοδο 2019-2025.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να έχει γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ενώ σημαντική συμμετοχή αποδίδεται και σε λογιστή με την σύζυγό του.