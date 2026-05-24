ΟΠΕΚΕΠΕ: Διάλογοι-«φωτιά» με πρωταγωνιστή τον 43χρονο Ζωνιανό που συνελήφθη – «Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά…»

Με μία απρόσμενη ιστορία ήρθαν αντιμέτωπες οι Αρχές μετά την μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου και την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, βρίσκεται και ένας 43χρονος Ζωνιανός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση του οποίου, όμως, φαίνεται πως δεν είχε σχέση με τα ναρκωτικά και γι’ αυτό πήρε το δρόμο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.

Αυτός και οι καταγεγραμμένες του συνομιλίες που αφορούσαν επιδοτήσεις για το 2025, είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, μετά τη σύλληψή του εστάλησαν σχετικά έγγραφα τόσο προς την Περιφερειακή Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη όσο και προς την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες με το ερώτημα να διακριβωθούν τα ακριβή ποσά που εισπράττουν ο ελεγχόμενος και η σύζυγος του, η τυχόν νομιμοποίηση τους μέσω άλλων δραστηριοτήτων και να διενεργηθεί πλήρης οικονομικός και ιδιοκτησιακός έλεγχος της περιουσιακής τους κατάστασης.

Τα πρόβατα, ο δανεισμός και το… «καρδιακό»

Όπως προκύπτει από τις καταγεγραμμένες επισυνδέσεις, ο 43χρονος έχει πολύ μεγάλη αγωνία ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει-μέσω δανεισμού από γνωστούς, φίλους και συγγενείς-τον απαιτούμενο αριθμό προβάτων για να μπορέσει να προσεγγίσει τον δηλωμένο αριθμό ζώων που έχει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όταν έλαβε την ειδοποίηση ότι θα του γίνει έλεγχος ανήμερα της πρωταπριλιάς πήρε τηλέφωνο έναν γνωστό του: «Δεν είμαι καλά μπρε, θα πάθω καρδιά μια κοπανιά…»

«Πόσα ζα λείβεσαι;» τον ρώτησε ο άλλος

«Πολλά, μπρε, πολλά, αλλά θα βρω απ’ αλλού, θα βρω κι απ’ αλλού».

Κάπως έτσι γινόταν… ο ένας δανείζονταν από τον άλλον πρόβατα για να περνούν τους ελέγχους και να μην κόβεται η επιδότηση.

Αλλά πώς θα γινόταν αυτό αν την ίδια μέρα μέρα γινόταν ταυτόχρονα έλεγχος στα ζώα και των υπολοίπων;

Οι «ταυτόχρονοι» έλεγχοι μεταξύ συγγενών που ο ένας «καλύπτει» τον άλλον με δανεικά ζώα -φαίνεται πως ήταν συνήθης πρακτική στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ-ήταν κυριολεκτικά «εφιάλτης» για όσους ήθελαν να καλύψουν τα… ακάλυπτα.

Προγραμματίζεται έλεγχος για τις 13 Μαΐου 2026 και ο 43χρονος ενημερώνεται ότι την ίδια μέρα θα γίνει έλεγχος και στη σύζυγό του…

Ποιος θα προλάβει να καλύψει ποιον!

Ένας από τους χαρακτηριστικούς διαλόγους…

«Την Τετάρτη μπρε με έχουνε στον έλεγχο, αρνιά είδα και έχεις στα όρη, ε;» φαίνεται να λέει σε συγχωριανό του.

–«Έχω αρνιά, ναι, 108 αρνιά είναι. Δικά σου ό,τι θες» αποκρίνεται.

–«Μπρε συ ο Θεός να σε έχει καλά…» του λέει και του εξηγεί ότι την ίδια μέρα θα περάσει από έλεγχο και η σύζυγός του.

-«Εμά μωρέ, ντα γω ανέ μου συμβεί πράμα σε εσένα θα έρθω να γυρεύω, ποιο θα γυρεύω», τον καθησυχάζει ο συνομιλητής του.

Υπό άλλες συνθήκες και καταστάσεις, οι διάλογοι θα ήταν και…απολαυστικοί.

Όπως και να’χει ο 43χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την υπόθεσή να αναβάλλεται για τις 28 Μαίου στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Και για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο 43χρονος κατάφερε να καλύψει τα ζώα που του έλειπαν… ενώ δήλωνε 750 πρόβατα, παρουσίασε και παραπάνω απ’ όσα έπρεπε… 763!