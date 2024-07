Ολλανδός επιστήμονας «βλέπει» μεγάλο σεισμό στα Δωδεκάνησα – Τι αναφέρει

Μία πρόβλεψη για μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα έκανε ο Ολλανδός επιστήμονας, Φρανκ Χούγκερμπετς, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός επειδή φέρεται να προέβλεψε τους καταστροφικούς δίδυμους σεισμούς στην νότια Τουρκία τον Φεβρουάριο του 2023.

Σε ανάρτηση στο X ο Ολλανδός αναφέρει ότι ο κίνδυνος ενός σεισμού είναι μεγάλος στα Δωδεκάνησα. «Η Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. Ενώ στην Ελλάδα γίνονται σεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ ανά 2 χρόνια, δεν έχει σημειωθεί τέτοια δόνηση από το 2021. Τελευταία φορά που τα Δωδεκάνησα είχαν μεγάλο σεισμό ήταν πριν από τέσσερα χρόνια», ανέφερε ο Χούγκερμπερτς.

#Greece and #Dodecanese Islands could be more at risk right now. While Greece has a M 6 roughly every 2 years, it has now been over 3 years (03-03-2021) since the last one occurred. Last time Dodecanese Islands had a larger earthquake was 4 years ago (30-10-2020). pic.twitter.com/gqNJSM2ddW

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 22, 2024