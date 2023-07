Οι ειδήσεις της νύχτας που πέρασε

Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της νύχτας που πέρασε.

Σοβαρά τραυματίστηκε 38χρονος Γερμανός τουρίστας, μετά από βουτιά στο Canal d’amour στο Σιδάρι, στην Κέρκυρα.

Ο 38χρονος μεταφέρθηκε με βάρκα στην στεριά και από εκεί με ασθενοφόρο στο Πολυιατρείο στη Ρόδα και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή.

Μία απίστευτη καταγγελία έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας. Γιατρός 52 ετών στο Περιστέρι έχασε τη ζωή του, γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

Το τραγικό συμβάν έγινε λίγα 24ωρα πριν από την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία στρατιωτικοί και πυροσβέστες θα οδηγούν τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, σε μία προσπάθεια να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες. Η σύζυγός του άτυχου άνδρα μίλησε στο Star.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 52χρονο οδοντίατρο στο Περιστέρι ξεκίνησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής. Ενώ κοιμόταν στο σπίτι του στο Περιστέρι, ξύπνησε με έντονους πόνους στο στήθος.

«Ξύπνησε μία παρά είκοσι. Μου είπε “Σήκω, δεν είμαι καλά”. “Μπορείς να σηκωθείς; Πού πονάς;”, του λέω; Μου λέει “Με πονάει το στήθος μου και στα χέρια“. Σηκώθηκα αμέσως και πήρα το ασθενοφόρο τηλέφωνο στο 166 στο πεντάλεπτο», δήλωσε στο Star η σύζυγος του θύματος, αλλά το ασθενοφόρο δεν εμφανίστηκε.

H σύζυγος κάλεσε και πάλι το ΕΚΑΒ, προσπαθώντας να μάθει αν εφημερεύει το «Αττικό» Νοσοκομείο που είναι μία «ανάσα» από το σπίτι τους στο Περιστέρι. Η απάντηση, όμως, ήταν αρνητική. Η ώρα ήταν λίγα λεπτά πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα.

«Πήρα ξανά, απάντησε άλλος και ανέφερα για ποιον μιλάμε. Μου είπε “Μισό λεπτό να το δω”. Του λέω “Συνεχίζει και πονάει. Μήπως εφημερεύει το Αττικό, γιατί είμαστε πολύ κοντά να πάω εγώ“. Και αρχίζει και μου λέει ο κύριος ή η κυρία δε θυμάμαι ότι δεν είναι το Αττικόν και αυτά που εφημερεύουν ήταν ο Ευαγγελισμός και το Γεννηματάς. Μου είπε άλλο ένα δύο ότι εφημερεύουν και ότι έχει αναμονή για το ασθενοφόρο», πρόσθεσε.

Η γυναίκα έντρομη αποφάσισε να μεταφέρει τον σύζυγός της μαζί με τον πατέρα της σε ιδιωτική κλινική, όμως ήταν αργά.

Το ΕΚΑΒ διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν και η υπόθεση ερευνάται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο σε ανακοίνωσή του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Και στη νέα θητεία της η ΝΔ επιμένει στην απαξίωση του ΕΣΥ και περιορίζεται σε πρόχειρες λύσεις. Η πεισματική άρνηση για προσλήψεις επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της ΝΔ δεν είναι άλλος από την είσοδο ιδιωτών και στο ΕΚΑΒ».

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση στο Twitter της δημοσιογράφου Yannick Pasquet, η οποία εργάζεται στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από Έλληνες χρήστες, όπου η ίδια σχολίαζε στα γαλλικά την τιμή ενός ποτηριού κρασιού που παρήγγειλε σε beach bar στην Μήλο και κόστιζε 11 ευρώ.

«Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα! Και δεν είμαι ούτε στη Μύκονο ούτε στη Σαντορίνη… Ο τουρισμός έχει χάσει τα μυαλά του!» έγραψε η δημοσιογράφος σε tweet της.

Μέσα σε λίγες ώρες προκλήθηκε σάλος, με τους χρήστες μεταξύ άλλων να σχολιάζουν πως «Όταν επισκεπτόμαστε τη χώρα σας με το 1/4 των μισθών σας, δεν λέμε τίποτα για τις γελοίες τιμές. Έρχεσαι εδώ, έχεις μια σαλάτα και ένα κρασί για 4 άτομα και πιστεύεις ότι η γνώμη σου λαμβάνεται σοβαρά υπόψη…».

Άλλος χρήστης έγραψε «ένα μικρό μπουκάλι νερό κοστίζει στις Βρυξέλλες 8 ευρώ. Αλλά αυτό είναι κανονικότητα. Ένα κιλό μοσχάρι στη Ζυρίχη 40 ευρώ και αυτό είναι επίσης κανονικότητα. Αλλά ξέχασα ότι πρέπει να είμαστε πάντα σκλάβοι εδώ για εσάς», όπως και την αποκάλεσε δωσίλογο.

A small bottle of water in Brussels 8 Euro. But this is normality. One kg beef in Zurich 40 euro and this is also normality too . But i forgot that we always must be slaves here for you .

— Costantinoskiof (@costantinoskiof) July 2, 2023