Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού ταξί στην Αθήνα, ο οποίος χρέωσε 175 ευρώ για τη μεταφορά επιβατών από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στο κέντρο της πόλης, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ταξί
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας.
  • Το ποσό υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί, ο οποίος φέρεται να χρέωσε 175 ευρώ τους πελάτες του για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (3/7).

Ο 21χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατηγορούμενος ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, σήμερα το πρωί εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο. Συγκεκριμένα, ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ