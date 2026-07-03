Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα

Στη σύλληψη ενός οδηγού ταξί, ο οποίος φέρεται να χρέωσε 175 ευρώ τους πελάτες του για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (3/7).

Ο 21χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατηγορούμενος ότι χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, σήμερα το πρωί εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο. Συγκεκριμένα, ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.