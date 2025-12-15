Ο «καθαριστής» της Greek Mafia

Κομβικό ρόλο σε συμβόλαια θανάτου φέρεται να είχε ο 37χρονος που συνελήφθη με βαρύ οπλισμό και drone παρακολούθησης στα Καλύβια Αττικής. Οι έρευνες για τη σύνδεσή του με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα συμβόλαια θανάτου που έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα σε βάθος δεκαετίας εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει η υπόθεση του 37χρονου που συνελήφθη τις προηγούμενες ημέρες στα Καλύβια, έχοντας στην κατοχή του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Η Δίωξη Ναρκωτικών παρακολουθούσε τον άνδρα με καταγωγή από την Κρήτη, καθώς υπήρχαν πληροφορίες πως διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή. Τελικά, έπειτα από επέμβαση σε μία από τις αποθήκες της Greek Mafia, όπου φυλάσσονται τα κλεμμένα αυτοκίνητα, βρέθηκαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οπλισμός αλλά και τα υλικά για την εξαφάνιση στοιχείων.

Το πιο σημαντικό εύρημα ήταν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Στο εσωτερικό του οχήματος οι αστυνομικοί ανακάλυψαν τρία καλάσνικοφ, τέσσερα πιστόλια (το ένα με σιγαστήρα) και ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Εγινε αμέσως αντιληπτό πως το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείτο για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου, ενώ το μπιτόνι με το εύφλεκτο υγρό για την καύση του οχήματος και των όπλων, προκειμένου να μην αφήσουν ίχνη οι δράστες.

Ο 37χρονος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς σε ηλικία 16 ετών είχε βιάσει και σκοτώσει μια 76χρονη γυναίκα στην Κρήτη. Για την πράξη του εξέτιε ποινή, ωστόσο ύστερα από πενθήμερη άδεια δεν επέστρεψε στις φυλακές.

Παράλληλα, στην αποθήκη οι αστυνομικοί ανακάλυψαν κινητά τηλέφωνα αλλά και ένα drone, κατάλληλο για παρακολούθηση. Από την ψηφιακή διερεύνησή τους, είναι δυνατόν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων να ανακαλύψουν τον υποψήφιο στόχο για το συμβόλαιο θανάτου. Ωστόσο, οι Αρχές εκτιμούν ότι έπαιζε τον ρόλο του «καθαριστή» για την Greek Mafia, παρέχοντας «καθαρά» όπλα στα μέλη της αλλά και τον εξοπλισμό που χρειάζονται ώστε να σβήσουν τα ίχνη τους.

Επικίνδυνος εκτελεστής

Πλέον, ερευνάται αν τα ευρήματα στα Καλύβια συνδέονται με την άλλη μεγάλη υπόθεση που έφεραν σε πέρας οι αστυνομικοί την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο εξοπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή του 37χρονου πιθανολογείται ότι προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Σε άλλη παράλληλη επιχείρηση του Τμήματος Εκβιαστών του ελληνικού FBI την Τρίτη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους πιο επικίνδυνους εκτελεστές της μαφίας και «δεξί χέρι», κατά το παρελθόν, του αδιαμφισβήτητου αρχηγού του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι το 2018.

Ο «Δήμος» από την Αλβανία, που συνελήφθη, φέρεται να είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Γιάννη Λάλα, τον περασμένο Μάιο, στα Λιόσια, έπειτα από συμβόλαιο θανάτου που είχε υπογραφεί μέσα στις φυλακές από βαρύ όνομα της νύχτας.

Ο Λάλας, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχθεί από δύο καλάσνικοφ, κατάφερε να γλιτώσει λόγω του θωρακισμένου αυτοκινήτου του. Τελικά, έπεσε νεκρός στην Αράχωβα τον περασμένο Νοέμβριο από άλλο συμβόλαιο θανάτου, το οποίο φέρεται να είχε την υπογραφή της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα.

Την περασμένη Τρίτη, μαζί με τον «Δήμο» συνελήφθησαν και άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους και μια 48χρονη γυναίκα, η οποία κατά το παρελθόν ανήκε στο στενό περιβάλλον του πρώην υπαρχηγού της Greek Mafia, Γιάννη Σκαφτούρου, που δολοφονήθηκε από τη ρωσική μαφία στο εξοχικό του στα Σκούρτα Βοιωτίας, το Πάσχα του 2022.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα καλάσνικοφ, τρία πιστόλια και τέσσερα κλεμμένα οχήματα, ανάμεσά τους και ένα λευκό Toyota. Το συγκεκριμένο όχημα, ουσιαστικά, αποτέλεσε το «κλειδί» για τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγους μήνες πριν ο Λάλας δολοφονηθεί, φοβούμενος για τη ζωή του, έπειτα από την απόπειρα που είχε δεχθεί, έφυγε αμέσως για την ανατολική Μάνη, προκειμένου να κρύψει τα ίχνη του. Ο «Δήμος», ωστόσο, κατάφερε να ανακαλύψει το κρησφύγετό του. Μέλη της ομάδας του, χρησιμοποιώντας το λευκό Toyota, άρχισαν να τον παρακολουθούν, «φυτεύοντας» σε καίρια σημεία κρυφές κάμερες παρακολούθησης. Ο 42χρονος ωστόσο αντελήφθη την παρακολούθηση και ενημέρωσε το ελληνικό FBI και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκβιαστών, προκειμένου να τον προστατεύσουν από τους υποψήφιους εκτελεστές του.

Πράγματι, κλιμάκιο έμπειρων αστυνομικών έφτασε στη Μάνη και ανακάλυψε τις κάμερες, ενώ οι υποψήφιοι εκτελεστές κατάφεραν να ξεφύγουν τελευταία στιγμή από τον κλοιό των αστυνομικών, χρησιμοποιώντας για τη διαφυγή τους το λευκό Toyota που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

Ο επόμενος στόχος

Επειτα από τη σύλληψη των πληρωμένων πιστολέρο, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στοιχεία για νέο συμβόλαιο θανάτου που προετοίμαζαν οι άνθρωποι του «Δήμου», αυτή τη φορά στην περιοχή του Πειραιά. Οπως προέκυψε από τις εν εξελίξει έρευνες, στόχος των πιστολέρο αυτή τη φορά ήταν ένα γνωστό όνομα της νύχτας που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Πειραιά, με το ψευδώνυμο «κοντός».

Ο «Δήμος» φαίνεται πως ήθελε να αρπάξει τις περιοχές-φιλέτα του «κοντού» και έτσι είχε βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο για τη δολοφονία του αντιπάλου του, πραγματοποιώντας παρακολουθήσεις, στις οποίες χρησιμοποιούσε σε συγκεκριμένα σημεία σταθμευμένα αυτοκίνητα με «φυτεμένες» κάμερες υψηλής ευκρίνειας. Τελικά, τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί και εκείνος δεν κατάφερε να εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από τα Καλύβια Αττικής…