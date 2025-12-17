Νίκος Γιαννόπουλος: «Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους» – Η ανάρτηση του δημοσιογράφου που μήνυσε τον Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό

Για την μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, για ξυλοδαρμό, τοποθετήθηκε δημόσια ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

Το απόγευμα της Τετάρτης (17.12), λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση του περιστατικού, ο δημοσιογράφος έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τονίζοντας πως παρά το σοκ που υπέστη από την επίθεση του Νίκου Παππά, είναι καλά.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα βγει πουθενά» και «δεν έχει κάτι άλλο να πει», καθώς όπως λέει «τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας του κόμματος τον Νίκο Παππά λόγω της «απαράδεκτης συμπεριφοράς του» και αιτήθηκε στην επιτροπή δεοντολογίας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ανάρτηση του Νίκου Γιαννόπουλου: