Νέο τροχαίο με φορτηγό που ντεραπάρισε στο Ηράκλειο – Έσπασαν τα φρένα του

Νέο τροχαίο με φορτηγό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (10/9) στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στη Μεσσαρά.

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ανατροπή φορτηγού στον ΒΟΑΚ που στοίχισε την ζωή σε έναν 17χρονο, ένα φορτηγό ντεραπάρισε σήμερα στον δρόμο Μοίρες- Άγιοι Δέκα, στον κόμβο, στο ύψος του Καστελίου Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με το Δια-SOS-τε τη Μεσαρά, όπως μεταδίδει το creta24.gr4, το φορτηγό που κινείτο από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μεσαρά, κινείτο τον κατηφορικό δρόμο από την πλευρά του τούνελ του Καστελλίου, όταν έσπασαν τα φρένα του με αποτέλεσμα να μπει με φόρα στον κεντρικό δρόμο Μοιρών- Αγίων Δέκα, τον οποίο διέσχισε κάθετα, για να καταλήξει ντεραπαρισμένο στην δεξιά άκρη του δρόμου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί λόγω της τρελής πορείας του φορτηγού, ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε σώος από την καμπίνα.