Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία με βροχές

Επικαιροποιήθηκε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε αυτό:

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Επικαιροποίηση Τετάρτη 24-12-2025 / 12:00

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 23 που εκδόθηκε την Τρίτη 23-12-25 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

– Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

– Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

– Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 

12:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

