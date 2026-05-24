Νέα Φιλαδέλφεια: Πώς ο Στρατός μέσα σε λίγες ώρες έστησε πεζογέφυρα πάνω από τον Κηφισό – Δείτε φωτογραφίες

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

Με τη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθετήθηκε η πεζογέφυρα για τη ζεύξη του Κηφισού στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Το έργο είχε ανατεθεί στην Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ, που ιδρύθηκε το 2024 με διττό ρόλο, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η γέφυρα τοποθετήθηκε στη θέση παλαιότερης που είχε καταστραφεί μετά από πλημμύρες. Είχε προηγηθεί αίτημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μέσω της σχετικής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Αποστολή της ΔΙΚΑΦΚΑ, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, είναι πέραν των επιχειρησιακών καθηκόντων και η άμεση συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, στην αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και στην υλοποίηση ειδικών έργων.

Για την τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, το ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ εκτέλεσε αναγνώριση στο σημείο και εκπόνησε τεχνική έκθεση για την καθέλκυση από τη στρατιωτική υπηρεσία γέφυρας από υλικό Bailey, 5 στοιχείων και μήκους 15,25 μέτρων, υπό την προϋπόθεση ο δήμος να ολοκληρώσει τις υποδειχθείσες προκατασκευασμένες εργασίες/κατασκευές εκατέρωθεν της κοίτης και να διαθέσει γερανοφόρα οχήματα για την τοποθέτηση της γέφυρας, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κατασκευών για την έδραση της γέφυρας, εκδόθηκε η σχετική επιχειρησιακή διαταγή και τοποθετήθηκε η νέα πεζογέφυρα από το 725 Τάγμα Μηχανικού τις βραδινές ώρες μεταξύ 23 και 24 Μαΐου.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρόκειται για ένα ακόμη έργο κοινής ωφελίας που υλοποιείται από τις Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

