Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός αντί να «πανηγυρίζει» θα έπρεπε να απολογείται για την πρωτογενή παραγωγή

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
«Ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της πρωτογενούς παραγωγής υποχώρησε πάνω από 4 δισ. ευρώ καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό 30ετίας, αντί να “πανηγυρίζει”, θα έπρεπε να απολογείται», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Η κυβέρνηση που παρακολουθούσε ακόμα και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, σίγουρα έχει το “know how” για να παραγγείλει και ανάλογες “κρυπτοσυσκευές διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών”, προφανώς για να παρακολουθούνται μόνο από το Μαξίμου, καθώς είναι η ίδια που έκανε “σουρωτήρι” τις επικοινωνίες με το Predator…», υποστηρίζει σε άλλη δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

«Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι όσες αλχημείες και αν κάνει για να καλύψει την παταγώδη αποτυχία αλλά και την σκανδαλώδη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης (μηδέν στην πραγματική οικονομία και την πρωτογενή παραγωγή, δισεκατομμύρια για τους “κολλητούς”), θα ελεγχθεί και θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ», τονίζει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της.

 

