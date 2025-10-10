Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια…»

Νέα αινιγματική ανάρτηση στο Facebook έκανε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Λάρισα στις 30 Δεκεμβρίου 2024 και εντοπίστηκε νεκρός στον Τύρναβο, 50 ημέρες αργότερα.

«Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου, απαθανάτιζες την ομορφιά, περιμένοντας το καράβι να μας πάει στο μοναστήρι μας ,των Οσίων Δαυίδ και Ιακώβου ,και των αγαπημένων μας Πνευματικών και Γερόντων Κυρίλλου και Γαβριήλ.

Στις 17/2/25 φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια και μυαλά γεμάτα κακία» αναφέρει η Σοφία Καλογήρου.

«Η ψυχή σου, όμως , λάμπει εκεί ψηλά και υμνεί και δοξολογεί τον Κύριό μας και Θεό μας αενάως, μαζί με τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ. Με τόσα σημεία μας το δείχνει και μας παρηγορεί ο καλός μας και ελεήμων Θεός», προσθέτει η εισαγγελέας από τη Λάρισα.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Σοφίας Καλογήρου