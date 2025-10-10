Νέα ανάρτηση από τη μητέρα του Βασίλη Καλογήρου: «Φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια…»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βασίλης Καλογήρου

Νέα αινιγματική ανάρτηση στο Facebook έκανε η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Λάρισα στις 30 Δεκεμβρίου 2024 και εντοπίστηκε νεκρός στον Τύρναβο, 50 ημέρες αργότερα.

«Με το ίδιο μπουφάν καρδούλα μου, απαθανάτιζες την ομορφιά, περιμένοντας το καράβι να μας πάει στο μοναστήρι μας ,των Οσίων Δαυίδ και Ιακώβου ,και των αγαπημένων μας Πνευματικών και Γερόντων Κυρίλλου και Γαβριήλ.

Στις 17/2/25 φωτογράφισαν το σώμα σου αλλιώς, όπως το κατάντησαν και το πέταξαν άνομα χέρια και μυαλά γεμάτα κακία» αναφέρει η Σοφία Καλογήρου.

«Η ψυχή σου, όμως , λάμπει εκεί ψηλά και υμνεί και δοξολογεί τον Κύριό μας και Θεό μας αενάως, μαζί με τα Χερουβίμ και τα Σεραφίμ. Με τόσα σημεία μας το δείχνει και μας παρηγορεί ο καλός μας και ελεήμων Θεός», προσθέτει η εισαγγελέας από τη Λάρισα.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Σοφίας Καλογήρου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βακτήρια κρυμμένα μέσα σε όγκους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση του καρκίνου – Νέα ελπιδοφόρα μελέτη

ΙΣΑ για Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο είναι δικαίωμα

Έρευνα της Amazon Web Services: Περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης – Οι ...

Φοροδιαφυγή: Ο «οδηγός» αξιολόγησης των καταγγελιών των πολιτών – Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές

Προειδοποίηση Windows: Η ταπετσαρία του υπολογιστή σας μπορεί να επιτρέψει σε χάκερς να τον ελέγξουν – Πώς εμπλέκονται οι A...

Γυναίκα που «πέθανε» δύο φορές αποκαλύπτει τι είδε και γιατί δεν φοβάται πια τον θάνατο
περισσότερα
11:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ευελπίδων: Γυναίκα συνελήφθη να κάνει χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδι...
10:53 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Eπίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης: Αναβιώνει στο Εφετείο η υπόθεση του «δολοφόνου με το τσεκούρι»

Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας εκδικάζεται, σήμερα, η εξ αναβολής υπόθεση του δολοφόνου με το ...
10:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί στον μηχανοδηγό του Μετρό

Συνελήφθη ξανά ο 19χρονος Ιρακινός που είχε επιτεθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα σε μηχανοδηγό συρμού ...
09:50 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν και βίασαν 6χρονο – Συνελήφθησαν 3 Αφγανοί

Μία υπόθεση φρίκης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών αλλοδαπ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης