Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Αντικαταστάθηκε από τον μητροπολίτη Καλαβρύτων ο ηγούμενος που επιχείρησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου

Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μετά την σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού του, έπειτα από πληροφορίες για αγοραπωλησίες κειμηλίων του Μοναστηριού.

Σύμφωνα με την Μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της Μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

