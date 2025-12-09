Μίνα Αρναούτη: Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη με την απόφαση του Εφετείου – Είναι άδικη – BINTEO

  • Η Μίνα Αρναούτη δηλώνει «λυπημένη και απογοητευμένη» με την απόφαση του Εφετείου, χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και προαναγγέλλοντας προσφυγή σε Άρειο Πάγο και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  • Το Εφετείο αναγνώρισε 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, καθώς «γνώριζαν πως ο οδηγός… τελούσε υπό επήρεια μέθης, ωστόσο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο» και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
  • Το δικαστήριο απέδωσε 39.000 ευρώ στη Μίνα Αρναούτη και 9.000 ευρώ στη Φρόσω Κυριάκου, με την καταβολή των χρημάτων να ξεκινά άμεσα μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας.
Η Μίνα Αρναούτη, επιβάτης στο ΙΧ που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης στο τροχαίο που του στέρησε τη ζωή, τον Φεβρουάριο του 2016, μίλησε σήμερα Τρίτη σε τηλεοπτική εκπομπή.

Η γυναίκα αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, στην απόφαση του Εφετείου Αθηνών και στις αποζημιώσεις που εκδικάστηκαν στην ίδια και τη Φρόσω Κυριάκου. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη, στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν αυτό προσέκρουσε σε κράσπεδο στην παραλιακή.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία; Ζητάω τα νόμιμα και αυτά που δικαιούμαι, θα διεκδικήσω τα δικαιώματά μου και θα πάω στον Άρειο Πάγο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», είπε αρχικά η Μίνα Αρναούτη.

Και συνέχισε:

«Έζησα ένα μαρτύριο, έκανα 17 χειρουργεία. Παρακαλούσα τους διασώστες να μου δώσουν κάτι γιατί δεν άντεχα τον πόνο. Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες, κοιμάμαι και νιώθω ότι δεν έχω οξυγόνο και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Στο τιμόνι ήταν ο Παντελής. Επτά χρόνια μετά το ατύχημα πέρασα ΚΕΠΑ και μου βρήκαν 43% αναπηρία για 2 χρόνια. Το έκριναν προσωρινό. Πώς το έκριναν προσωρινό 7 χρόνια μετά το δυστύχημα;».

Για την ασφαλιστική εταιρεία ανέφερε:

«Σημασία έχει το ποσό που βγήκε. Δεν γνωρίζω αν θα στραφεί στην οικογένεια Παντελίδη. Δεν έχουμε επαφή καμία. Ήμουν 5μιση μήνες στο νοσοκομείο, ήρθε ο αδερφός του Παντελή μια φορά και μίλησε με την μητέρα μου. Δεν ήρθε κάποιος να με βρει να με ρωτήσει “τι έγινε;”. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω πού το αποδίδω αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις εκδικάστηκαν μετά τις αγωγές, που είχαν υποβάλει η Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, με το Εφετείο να τούς αναγνωρίζει 50% συνυπαιτιότητα, καθώς σύμφωνα με την απόφαση, «γνώριζαν πως ο οδηγός, εν προκειμένω ο Παντελής Παντελίδης, τελούσε υπό επήρεια μέθης, ωστόσο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, για να τις μεταφέρει».

Ως προς το ποσό των αποζημιώσεων, το δικαστήριο απέδωσε 9.000 ευρώ στη Φρόσω Κυριάκου καθώς έφερε λιγότερα τραύματα το βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος και 39.000 στη Μίνα Αρναούτη η οποία είχε υποβληθεί σε περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο Παντελής Παντελίδης αναγνωρίζεται ως ο οδηγός του οχήματος. Επίσης, το δικαστήριο καταλογίζει 50% συνυπαιτιότητα στις δύο επιβάτιδες, επειδή επιβιβάστηκαν σε όχημα το οποίο οδηγούσε μεθυσμένος οδηγός, αλλά και της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Αυτά τα δύο στοιχεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην περιορισμένη επιδίκαση αποζημιώσεων.

Το δικαστήριο αναφέρει χαρακτηριστικά στο σκεπτικό του:

  • Ο οδηγός του οχήματος ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Οι επιβάτιδες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.
    Η συνυπαιτιότητα των επιβατών μειώνει την αποζημίωση που μπορεί να επιδικαστεί.
    Με βάση την απόφαση, η διαδικασία καταβολής των χρημάτων θα ξεκινήσει άμεσα μέσω της ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει πιθανή διεκδίκηση από την πλευρά της εταιρίας προς την οικογένεια του εκλιπόντος. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι οι δύο επιβάτιδες θα λάβουν τα ποσά, χωρίς να χρειαστεί άμεση ανάμειξη της οικογένειας στην πρώτη φάση.

