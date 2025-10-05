Μεσσηνία: Είχε ξαναγίνει απόπειρα δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία: Είχε ξαναγίνει απόπειρα δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη
Φωτογραφία Αρχείου

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Φοινικούντας η είδηση ότι ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης κάμπινγκ δολοφονήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (5/10).

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, σε βάρος του ιδιοκτήτη είχε ξαναγίνει στο παρελθόν απόπειρα δολοφονίας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη.

Βάσει του ρεπορτάζ, και οι δύο έχουν πυροβοληθεί, ενώ ο επιστάτης φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως οι δύο άνδρες δολοφονήθηκαν με πυροβολισμό. Αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταβαίνουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

22:18 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

