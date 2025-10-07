Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τρίτης 7/10/ 2025 για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Για την υπόθεση έχουν γίνει 170 προσαγωγές, έξι συλλήψεις μελών της οργάνωσης, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη 6 άτομα για άλλα αδικήματα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος.  Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρήματα, διαβατήρια και ναρκωτικά.

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος φάρμακο που δόθηκε σε 22χρονη και της προκάλεσε αλλεργική αντίδραση

Μπορούν τα ωμέγα-3 να ενισχύσουν τη δύναμή σας; Νέα μελέτη δείχνει ποια μπορεί να είναι τα οφέλη τους στην προπόνηση

Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα μειώθηκαν οι τιμές και σε ποια αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του ΙΕΛ...

Συντάξεις: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «όλα μέλι-γάλα» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:57 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Λέσβος: Ένα παιδί ανάμεσα στους 4 νεκρούς από το ναυάγιο – Σώοι 34 μετανάστες

Τέσσερις νεκροί (ένας άνδρας, δυο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί) είναι ο τραγικός απολογισμός...
13:45 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

ΕΔΕ στο «Αττικόν» για το λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή: Τι αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει διατάξει η διοίκηση του νοσοκομείου «Αττικόν» προκειμένου να δι...
13:29 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Παρκάρισμα ντροπής στη Θεσσαλονίκη – Φωτογραφία αναγνώστη

Το παράνομο πάρκινγκ στα πεζοδρόμια αποτελεί καθημερινό φαινόμενο σε πολλές περιοχές της χώρας...
13:05 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Αιτωλοακαρνανία: Τεράστιος κρατήρας δίπλα σε σπίτια στις Φυτείες – Δείτε φωτογραφίες

Έναν τεράστιο κρατήρα δίπλα στα σπίτια τους είδαν το πρωί της Τρίτης (7/10) οι κάτοικοι των Φυ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης