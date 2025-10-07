Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τρίτης 7/10/ 2025 για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Για την υπόθεση έχουν γίνει 170 προσαγωγές, έξι συλλήψεις μελών της οργάνωσης, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη 6 άτομα για άλλα αδικήματα. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρήματα, διαβατήρια και ναρκωτικά.