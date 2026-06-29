Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα (Δευτέρα, 29/6) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών αλλά και στην τέλεση ληστειών και σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί όπλα και ναρκωτικά.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας.