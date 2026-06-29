Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών, ληστειών και σωματικών βλαβών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων 15 βασικά μέλη, ενώ έχουν κατασχεθεί όπλα και ναρκωτικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.
  • Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικά.
  • Τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην τέλεση ληστειών, σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα (Δευτέρα, 29/6) στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών αλλά και στην τέλεση ληστειών και σωματικών βλαβών και φθορών, με αθλητικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 θεωρούνται βασικά μέλη της οργάνωσης. Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί όπλα και ναρκωτικά.

Την επιχείρηση πραγματοποιεί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας.

 

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