Μάστιγα τα τροχαία στην Κρήτη: 6 νεκροί σε έναν μήνα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη, καθώς μόνο τον Σεπτέμβριο του 2025 σημειώθηκαν 15 σοβαρά τροχαία, που στοίχισαν τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Παρότι τα νούμερα εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με την περσινή χρονιά, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

Αναλυτικά, τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι:

  • Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 8 τροχαία, με 3 νεκρούς.
  • Στο Λασίθι σημειώθηκαν 3 τροχαία, χωρίς απώλειες ζωών.
  • Στο Ρέθυμνο καταγράφηκαν 2 τροχαία, με 1 νεκρό.
  • Στα Χανιά σημειώθηκαν 2 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η κατάσταση εμφανίζεται οριακά βελτιωμένη. Πέρυσι, την ίδια εποχή, είχαν σημειωθεί 20 σοβαρά τροχαία με 7 θύματα συνολικά. Παρότι οι αριθμοί δείχνουν μικρή μείωση, το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας στο νησί εξακολουθεί να είναι έντονο, καθώς οι ανθρώπινες απώλειες παραμένουν υψηλές.

Αναλυτικά, τα περσινά στοιχεία κατέγραψαν:

  • Στο Ηράκλειο 7 τροχαία, με 3 νεκρούς.
  • Στο Λασίθι 4 τροχαία, χωρίς θύματα.
  • Στο Ρέθυμνο 5 τροχαία, με 2 νεκρούς.
  • Στα Χανιά 4 τροχαία, με 2 νεκρούς.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει πως τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο αυστηρή τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για ενίσχυση των ελέγχων και για συνεχή ενημέρωση των οδηγών. Η μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων δεν είναι ζήτημα μόνο της Πολιτείας, αλλά ευθύνη όλων των πολιτών, ώστε οι δρόμοι της Κρήτης να γίνουν πιο ασφαλείς για όλους.

