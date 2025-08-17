Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός που αγνόησε την κόκκινη σημαία σε παραλία – Τον παρέσυραν τα κύματα

Το απόγευμα της Παρασκευής (15/08), ένας 22χρονος Γερμανός γλίτωσε από θαύμα στην παραλία της Ξυνόβρυσης Μαγνησίας, καθώς κινδύνευσε να πνιγεί, παραβλέποντας την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για έντονο κυματισμό.

Παρά τις προειδοποιήσεις της ναυαγοσώστριας, ο 22χρονος , που βρισκόταν στην παραλία με την κοπέλα του και τον πατέρα της, μπήκε στη θάλασσα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Τα κύματα τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να αδυνατεί να επιστρέψει στην ακτή. Δύο λουόμενοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ενώ η ναυαγοσώστρια βούτηξε μαζί τους.

Ο πατέρας της κοπέλας προσπάθησε επίσης να βοηθήσει, αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα, καταφέρνοντας τελικά να βγει μόνος του.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Η ναυαγοσώστρια του παρείχε άμεσα πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και κατόπιν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση λόγω κινδύνου δευτερογενούς πνιγμού.