Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός που αγνόησε την κόκκινη σημαία σε παραλία – Τον παρέσυραν τα κύματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ναυαγοσώστης

Το απόγευμα της Παρασκευής (15/08), ένας 22χρονος Γερμανός γλίτωσε από θαύμα στην παραλία της Ξυνόβρυσης Μαγνησίας, καθώς κινδύνευσε να πνιγεί, παραβλέποντας την κόκκινη σημαία που προειδοποιούσε για έντονο κυματισμό.

Παρά τις προειδοποιήσεις της ναυαγοσώστριας, ο 22χρονος , που βρισκόταν στην παραλία με την κοπέλα του και τον πατέρα της, μπήκε στη θάλασσα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Τα κύματα τον παρέσυραν, με αποτέλεσμα να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού και να αδυνατεί να επιστρέψει στην ακτή. Δύο λουόμενοι έτρεξαν να τον βοηθήσουν, ενώ η ναυαγοσώστρια βούτηξε μαζί τους.

Ο πατέρας της κοπέλας προσπάθησε επίσης να βοηθήσει, αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα, καταφέρνοντας τελικά να βγει μόνος του.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Η ναυαγοσώστρια του παρείχε άμεσα πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και κατόπιν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει υπό παρακολούθηση λόγω κινδύνου δευτερογενούς πνιγμού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου γιατί έκανε… θόρυβο στη γειτονιά

Στη σύλληψη 46χρονης γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, δ...
10:58 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Μάνη – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μά...
10:07 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Θραύση αγωγού ύδρευσης στο Ίλιον – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Θραύση αγωγού ύδρευσης σημειώθηκε στο Ίλιον, το πρωί της Κυριακής (17/08), με αποτέλεσμα να υπ...
09:49 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ σε Χαϊδάρι και Ίλιον από το φθινόπωρο

Από το φθινόπωρο του 2025 θα λειτουργήσουν δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ. Όπως τονίζ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»