LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται για ακόμη ένα πρωινό στους δρόμους της Αττικής, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες.

Αναλυτικά, στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από την Αττική Οδό έως το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά την Μεταμόρφωση.

Παράλληλα, στην Κηφισίας παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ύψος του Ψυχικού τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στην κάθοδο της Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό