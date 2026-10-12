LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/10). Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, όπως και η κάθοδος του Κηφισού.
Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας (από το ύψος του Χίλτον).
Στο… κόκκινο είναι η άνοδος της Συγγρού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Ηλιουπόλεως και η Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Προς Αεροδρόμιο: Άνω των 45’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα: 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:
Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 12, 2026