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LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/10). Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, όπως και η κάθοδος του Κηφισού. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας.

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κίνηση Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί, με μποτιλιάρισμα στις εξόδους των Εθνικών Οδών Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στην κάθοδο του Κηφισού.
  • Στο «κόκκινο» βρίσκεται η άνοδος της Συγγρού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Λεωφόρος Ηλιουπόλεως, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλίσσης Σοφίας.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών καταγράφονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/10). Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, όπως και η κάθοδος του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας (από το ύψος του Χίλτον).

Στο… κόκκινο είναι η άνοδος της Συγγρού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Ηλιουπόλεως και η Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προς Αεροδρόμιο: Άνω των 45’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

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