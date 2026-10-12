LIVE η κίνηση: Στο «κόκκινο» η κάθοδος του Κηφισού και το κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/10). Μποτιλιαρισμένες είναι οι έξοδοι των Εθνικών Οδών Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, όπως και η κάθοδος του Κηφισού.

Προβλήματα καταγράφονται στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας (από το ύψος του Χίλτον).

Στο… κόκκινο είναι η άνοδος της Συγγρού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Ηλιουπόλεως και η Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προς Αεροδρόμιο: Άνω των 45’ από κόμβο Φυλής μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα: 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.