Κωνσταντίνος Τζολάκης – Νάσια Σπανού: Aχώριστοι παρά την απόσταση

Ο διεθνής τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Τζολάκης και η Νάσια Σπανού παραμένουν ερωτευμένοι. Εκείνη κάνει στην Αθήνα το πρώτο βήμα της στην τηλεόραση με τα «Δύο μαύρα πουκάμισα» και εκείνος γράφει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αγγλία. Τι λέει η ανερχόμενη ηθοποιός στην «R».

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aπό την Αθήνα στο Λονδίνο και από τα γυρίσματα ενός τηλεοπτικού πλατό στις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της Εθνικής. Η Νάσια Σπανού και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης διανύουν μια περίοδο γεμάτη αλλαγές, χτίζοντας το δικό τους επαγγελματικό κεφάλαιο, αλλά και παραμένοντας σταθερά ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Ο Κ. Τζολάκης είχε αυξημένες υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, ενώ το ίδιο διάστημα η Ν. Σπανού πραγματοποίησε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της στα «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega,που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου. Ο διεθνής τερματοφύλακας, που μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, έναντι 15 εκατ. ευρώ, έχει πλέον εγκατασταθεί στην Αγγλία, παρακολουθεί από απόσταση το νέο επαγγελματικό βήμα της αγαπημένης του. Η σχέση τους μετρά ήδη τρία χρόνια, από το 2023. «Eίδα τους αγώνες της Εθνικής, παρακολουθώ τον Κωνσταντίνο, τον στηρίζω, αλλά τα υπόλοιπα τα κρατάμε για εμάς», λέει αποκλειστικά στη Realnews η Ν. Σπανού.

Η απόσταση Αθήνας – Λονδίνου έχει γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Η Νάσια όταν δεν βρίσκεται στην Αθήνα για γυρίσματα ταξιδεύει στην Αγγλία όπου μένει για μεγάλα διαστήματα, ενώ όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τούς το επιτρέπουν, οι δυο τους βρίσκουν χρόνο για κοινές αποδράσεις. Τα ταξίδια είναι άλλωστε ένα από τα κοινά σημεία τους.

Η Ν. Σπανού μόλις άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στη δική της επαγγελματική διαδρομή. Με καταγωγή από τη Δεσκάτη Γρεβενών, αποφοίτησε πριν από πέντε χρόνια από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αγάπη της για την υποκριτική, όμως, την οδήγησε σε διαφορετικό δρόμο. Στα «Δύο μαύρα πουκάμισα» υποδύεται τη Μυρτώ Καραντάνη, μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει μέσα στην άνεση, στο κύρος και στους άγραφους κανόνες μιας προνομιούχου κοινωνικής τάξης, χωρίς όμως να έχει αναρωτηθεί ουσιαστικά αν αυτός ο κόσμος την εκφράζει. Καταφέρνει να κλέψει τον Μιχάλη (Γεράσιμος Σοφιανός) από τη Μαριάννα Κιμούλη και ο έρωτας αλλάζει τις ισορροπίες. «Νιώθω πολύ τυχερή που η πρώτη μου δουλειά είναι σε αυτή τη σειρά. Η Μυρτώ είναι μια γυναίκα πολύ ερωτευμένη, ζει στο δικό της ροζ συννεφάκι. Βέβαια, στην πορεία της σειράς θα τη δούμε σε διαφορετικές στιγμές και προκλήσεις», αποκαλύπτει στην «R» η νεαρή ηθοποιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η Ν. Σπανού έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις με την ευγένεια και τη συνέπειά της. Φτάνει στα γυρίσματα έχοντας πειθαρχία αθλητή, πάντα χαρούμενη, ευγενική και φιλική με όλους τους συντελεστές της σειράς και διαβασμένη στον ρόλο της. Για τη νεαρή ηθοποιό, άλλωστε, το στοίχημα δεν είναι απλώς να μεταφέρει στην οθόνη μια γνώριμη εικόνα, αλλά να δώσει στη Μυρτώ τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα.