Λεωφόρος Ποσειδώνος: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 14 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου λόγω της εκτέλεσης εργασιών από 22.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει, ότι κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων καλούνται να είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.