Λεωφόρος Ποσειδώνος: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 14 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου λόγω της εκτέλεσης εργασιών από 22.00 το βράδυ  έως τις 06.00 το πρωί της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Συγκεκριμένα, η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Η ΕΛΑΣ επισημαίνει, ότι κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Οι οδηγοί των οχημάτων  καλούνται να είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

