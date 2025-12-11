Λειψυδρία: Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμος Ηρακλείου

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

βρύση νερό λειψυδρία
Φωτογραφία: Unsplash

Με επιστολή που απέστειλαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, ζητείται να κηρυχθεί ο Δήμος Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψυδρίας και να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Με την επιστολή εκφράζεται η ανησυχία και ο προβληματισμός εξαιτίας της επιδείνωσης του φαινομένου της λειψυδρίας από την παρατεταμένη ανομβρία και γίνεται αναφορά στις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου (περίπου 2.250 κ.μ. νερού/ώρα) οι οποίες καλύπτονται από τις ιδιόκτητες γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΗ και τις ποσότητες νερού από το διυλιστήριο του φράγματος του Αποσελέμη.

Όπως τονίζεται, για την ομαλή υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου, έστω και με εκ περιτροπής υδροδότηση σε ορισμένες περιοχές, απαιτούνται κατά τη θερινή περίοδο τουλάχιστον 400 κ.μ. νερού/ώρα από το διυλιστήριο του Αποσελέμη. Ωστόσο, η παρατεταμένη ξηρασία ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με την κακή φετινή φθινοπωρινή περίοδο σε σχέση με τις βροχοπτώσεις, έχει ουσιαστικά εκμηδενίσει τις διαθέσιμες ποσότητες του ταμιευτήρα του Αποσελέμη. Επίσης, αναφέρεται ότι τα διαθέσιμα προς απόληψη κυβικά νερού ανέρχονται μόλις στις 900.000, τα οποία επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των Δήμων Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου μόνο ως το τέλος του Φεβρουαρίου του 2026. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, αρμόδιου φορέα διαχείρισης του φράγματος, αν δεν προκύψουν έντονες βροχοπτώσεις τους επόμενους 2-3 μήνες ικανές να τροφοδοτήσουν με νερό το φράγμα, η λειτουργία του διυλιστηρίου θα σταματήσει στις 1 Μαρτίου 2026, γεγονός που θα έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην υδροδότηση του Ηρακλείου.

Με αυτά τα δεδομένα, ζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο:

  • Η κήρυξη του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.
  • Η συνδρομή του Υπουργείου και των στελεχών του στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και ευρύτερων παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που αναμένεται να υπάρξει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
  • Η χρηματοδότηση των έργων που θα απαιτηθούν.

21:28 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

