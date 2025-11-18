Κυψέλη: «Υπήρχαν υπολείμματα περιττωμάτων, ηλικιωμένοι παρακαλούσαν για την καθαριότητά τους» – Το πόρισμα που οδήγησε στο λουκέτο του γηροκομείου

Οργή και αποτροπιασμό προκαλούν τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση αξιολόγησης οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών συμβούλων της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, για τις συνθήκες διαβίωσης των 60 ηλικιωμένων στο γηροκομείο στην Κυψέλη. Ύστερα από αιφνίδιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου, διαπιστώθηκε πως η μονάδα διέθετε παλιές εγκαταστάσεις οι οποίες έφεραν εκτεταμένες φθορές, ενώ εντοπίστηκαν θάλαμοι με υπολείμματα περιττωμάτων των περιθαλπόμενων στο πάτωμα, στην τραπεζαρία υπήρχαν πεταμένες τροφές, στις τουαλέτες βρώμικες λεκάνες και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η πλειοψηφία των ηλικιωμένων παρέμεναν στις κλίνες τους και παρακαλούσαν για την ατομική τους καθαριότητα.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, είχαν προηγηθεί δύο ανάλογες εκθέσεις της ίδιας υπηρεσίας τον Αύγουστο, ύστερα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο καλοκαίρι, στο πλαίσιο των οποίων είχαν καταγραφεί ελλιπείς συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας σε χώρους της Μονάδας και ιδιαίτερα στο χώρο της κουζίνας, πλημμελής ατομική υγιεινή και προσωπική φροντίδα των περιθαλπόμενων, ενδείξεις απρεπούς συμπεριφοράς κάποιων εργαζομένων κ.α.., ενώ στις 11 Νοεμβρίου, με απόφαση της αρμόδιας Περιφερειακής Συμβούλου χορηγήθηκε προθεσμία συμμόρφωσης με την παράλληλη επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ για τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, στις 11 Νοεμβρίου δηλαδή, εστάλη έγγραφο από το Προανακριτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, με εντολή για την διεξαγωγή αιφνίδιας αυτοψίας στη Μονάδα σχετικά με την διακρίβωση των συνθηκών διαβίωσης των φιλοξενούμενων. Έτσι, ο έλεγχος στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων πραγματοποιήθηκε στις 09:30 το πρωί της Πέμπτης, οποίος αποκάλυψε μία δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης, με σοβαρές παραβάσεις. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί πως σε σύγκριση με προηγούμενες αυτοψίες, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.

Το enikos.gr παρουσιάζει όσα αναφέρει η σχετική έκθεση αξιολόγησης οργάνωσης και λειτουργίας που συντάχθηκε από τους δύο κοινωνικούς συμβούλους, η οποία οδήγησε στο λουκέτο του εν λόγω γηροκομείου που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, και εστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση την ενδεχομένων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων, καθώς και στην ΕΛ.ΑΣ., το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τις δικές τους ενέργειες.

Στην Μονάδα φιλοξενούνταν ηλικιωμένοι οι οποίοι πάσχουν από διάφορα προβλήματα υγείας όπως καρδιολογικά, ΑΕΕ, άνοια, ψυχιατρικά κ.α. Αρχικά, από τους κοινωνικούς συμβούλους, περιγράφονται οι κλίνες που υπάρχουν στους 6 ορόφους και μίας ταράτσας που διαθέτει το γηροκομείο, οι χώροι που υπάρχουν, εκτός των θαλάμων, όπως είχαν αναφερθεί σε παλαιότερη έκθεση αξιολόγησης που είχε συνταχθεί στις 12 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, καθώς και τα βασικά μέτρα ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά των θαλάμων και εγκαταστάσεων, και το προσωπικό κατά ειδικότητα.

Υπολείμματα περιττωμάτων ηλικιωμένων, βρωμιά και υγρασία

Στη συνέχεια οι δύο κοινωνικοί σύμβουλοι αναφέρονται στις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων που φιλοξενούνταν στο γηροκομείο, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για μία Μονάδα που στεγάζεται σε παλιό κτίριο με παλιές εγκαταστάσεις οι οποίες φέρουν εκτεταμένες φθορές, με παλιά έπιπλα.

Αναφερόμενοι στις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων, οι δύο κοινωνικοί σύμβουλοι τις χαρακτηρίζουν «άσχημες» στην έκθεσή τους που έχει κοινοποιηθεί στον εισαγγελέα, και συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Σε δύο θαλάμους υπήρχαν υπολείμματα περιττωμάτων περιθαλπομένων στα δάπεδα. Οι κλίνες έφεραν ρυπαρό ιματισμό και σε λίγες κλίνες δεν υπήρχε σεντόνι στο στρώμα. Σε πολλά ως των θαλάμων υπήρχαν ακάθαρτες λεκάνες, χαρτιά έξω από τα καλαθάκια απορριμμάτων, τηλέφωνα αποσυνδεδεμένα από την παροχή του ντους, σπασμένα επιτοίχια πλακάκια, το σιφώνια δεν έφεραν σχάρα, δεν υπήρχε τοποθετημένο χαρτί υγείας, δεν λειτουργούσαν οι εξαερισμοί όπου υπήρχαν και εσωτερικά των λουτρών υπήρχε υγρασία».

Στον χώρο της τραπεζαρίας υπήρχε ακαταστασία, και, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, ήταν βρώμικος, καθώς στο έδαφος υπήρχαν υπολείμματα τροφίμων, ενώ εντοπίστηκαν και αποτσίγαρα σε τασάκι. Παράλληλα, οι ανεμιστήρες οροφής των θαλάμων και του συγκεκριμένου χώρου, ήταν εξίσου ρυπαροί.

Εκτός των παραπάνω, στους κοινόχρηστους χώρους ο φυσικός φωτισμός δεν ήταν επαρκής, ενώ σε κάθε όροφο ο χώρος του πλυντηρίου – στεγνωτηρίου δεν φέρει εξαερισμό και υπήρχε δυσοσμία, όπως και συσσωρευμένος ακάθαρτος ιματισμός (σεντόνια, μαξιλάρια κλπ).

«Παρακαλούσαν για την ατομική τους καθαριότητα»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στους ηλικιωμένους, αφού η πλειοψηφία τους παρέμεναν στους θαλάμους και στις κλίνες τους, και «παρακαλούσαν για την ατομική τους καθαριότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση.

«Λίγοι περιθαλπόμενοι, δεν είχαν λάβει την φαρμακευτική αγωγή και την λήψη του πρωινού γεύματος, στις 09.30 πμ., καθώς το προσωπικό που είχε προσέλθει για την πρωινή βάρδια δεν επαρκούσε για την εξυπηρέτησή τους. Η εικόνα που είχαν κάποιοι σε σχέση με την τελευταία επίσκεψη κοινωνικών συμβούλων στις 12/08/2025 ήταν επιβαρυμένη, ενώ σε αρκετές κλίνες υπήρχαν λωρίδες υφάσματος τοποθετημένες στα κρεβάτια που παρέπεμπαν σε κλινοστατισμό».

Το προσωπικό εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία

Παράλληλα, κατά τον αιφνίδιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στο προσωπικό, καθώς ενημερώθηκε από συγγενείς των ηλικιωμένων, ότι η μονάδα πρόκειται να διακόψει την λειτουργία της. Για αυτόν τον λόγο, στη Μονάδα είχαν φτάσει αρκετοί συγγενείς και διασώστες, οι οποίοι παραλάμβαναν περιθαλπόμενους για την μεταφορά τους σε άλλες μονάδες. Όσοι παρέμειναν, «εκδήλωναν ανησυχία για την φροντίδα τους και για την μελλοντική τους αποκατάσταση».

Στην Μονάδα καταμετρήθηκαν 60 περιθαλπόμενοι εκ των οποίων 10, κατά δήλωση της προϊσταμένης, όπως αναφέρεται σύμφωνα με πληροφορίες στην έκθεση, θα αποχωρούσαν αυθημερόν και είχαν ήδη προετοιμαστεί οι ιατρικοί φάκελοι τους και η φαρμακευτική τους αγωγή.

Το προσωπικό που ήταν “παρών” και προσέφερε τις υπηρεσίες του, εξέφρασε ανησυχία για τους ηλικιωμένους, για το εάν θα προσέλθουν οι συνάδελφοί τους, των υπολοίπων βαρδιών, ενώ υποστήριξαν ότι οι ίδιοι ήρθαν κατόπιν προσωπικής βούλησης, αφού δεν έχουν ενημέρωση από την διοίκηση για την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

«Το υπάρχον προσωπικό ανεξαρτήτως ειδικότητας και λόγω μη προσέλευσης του υπόλοιπου προσωπικού χορηγούσε τα φάρμακα στους περιθαλπόμενους και προετοίμαζε το πρωινό τους γεύμα. Κατά δήλωση της προϊσταμένης νοσηλεύτριας θα προσέλθει στην απογευματινή βάρδια μια βοηθός νοσηλεύτρια, και η ίδια δεν θα προσέλθει στην εργασία της από τις 14/11/2025 καθώς έχει ήδη δηλώσει παραίτηση».

Επίσης, στις 13 Νοεμβρίου, διαπιστώθηκε ότι το φαγητό της ημέρας είχε προετοιμαστεί. «Κατά δήλωση της μαγείρισσας, πρόκειται να προσέλθει η τραπεζοκόμος της απογευματινής βάρδιας και η ίδια υποστήριξε ότι δεν θα εγκαταλείψει την θέση της, έως ότου απομακρυνθεί και ο τελευταίας περιθαλπόμενος».

Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω απουσίας του υπεύθυνου της Μονάδας, δεν ήταν σαφής, ο συνολικός αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ανά βάρδια, και λόγω της αναστάτωσης, δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα τηρούμενα βιβλία, στους φακέλους του προσωπικού, στους φακέλους των περιθαλπόμενων και σε λοιπά πιστοποιητικά.

Μάλιστα, στην έκθεση, επισημαίνεται πως η υπεύθυνη προστασίας ωφελούμενων, δεν ήταν παρούσα σε κανέναν έλεγχο. «Κατά προφορική δήλωση της προϊσταμένης νοσηλεύτριας δεν την έχει συναντήσει ποτέ».

«Κατέστρεψαν τον άνθρωπό μας»

Εκτός από την έκθεση των κοινωνικών συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής που κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, οι κριτικές που έχουν γραφτεί για το εν λόγω γηροκομείο, είναι εξίσου αποκαλυπτικές.

«Οι λέξεις απαράδεκτοι και επικίνδυνοι είναι πραγματικά πολύ λίγες για το συγκεκριμένο ίδρυμα.. Την Παρασκευή θάψαμε τον παππού μας και φέρουν τεράστια ευθύνη. Με που μπήκε στο ίδρυμα μέσα σε μόλις 3 ημέρες του έπεσε δραματικά το οξυγόνο και κινδύνευσε η υγεία του κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πιο πριν. Την 13η μέρα ενημερωθήκαμε ότι ο παππούς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από εισρόφηση και πνευμονοθώρακα. Να σημειωθεί πως ούτε τα παραπάνω είχε πάθει ξανά στο παρελθόν. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς έφυγε την 15ή μέρα. Πώς άραγε έπαθε αναρρόφηση μέσα στο ίδρυμα; Μήπως του έδωσαν πολύ ισχυρά φάρμακα καταστολής κάνοντάς τον ανήμπορο και φυτό; Μήπως υπάρχει έλλειψη επαγγελματισμού και τον τάιζαν ξαπλωμένο; Ένας Θεός ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Να σημειωθεί ότι ο παππούς μέχρι να μπει στο ίδρυμα είχε άνοια αλλά ανταποκρινόταν και επικοινωνούσε στοιχειωδώς. Το χειρότερο είναι ότι προσπαθούσαμε να τον επισκεφτούμε και να τον φροντίσουμε εμείς οι ίδιοι μέσα στο γηροκομείο και μας αγνοούσαν επιδεικτικά. Δεν σήκωναν καν τα τηλέφωνα. Αν δεν θέλετε να κλάψετε τους ανθρώπους σας άμεσα όπως εμείς, μείνετε μακριά από αυτό το ίδρυμα».

«Αν έχετε άλλη επιλογή μην πάτε τους ανθρώπους σας εκεί. Κακοποιητικοί, φωνάζουν, μιλάνε άσχημα, τους ταΐζουν με το ζόρι… Ο χώρος φαίνεται περιποιημένος και καθαρός αλλά δεν κλιματίζεται».

«Απαράδεκτοι και επικίνδυνοι!! Φέρονται απαίσια και ταΐζουν τους ανθρώπους με άθλιο φαγητό (πχ μισή μερίδα σκέτα μακαρόνια με ελάχιστο τυρί για μεσημεριανό).

Τους αφήνουν χωρίς κλινοσκεπάσματα και αδιαφορούν πλήρως για τα πάντα. Όλα αυτά φυσικά εις γνώσιν της διοίκησης που σφυρίζει αδιάφορα. Απλά τραγικοί».

«Είναι ένα από τα χειρότερα ιδρύματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πήγαμε την μητέρα μου μας είπαν να μην την επισκεφθούμε 2 εβδομάδες και όταν πήγα και την είδα ήταν άλλος άνθρωπος την κάνανε φυτό και από τότε δεν ξανά μίλησε ποτέ. Τις δώσανε φάρμακα ψυχιατρικά τα οποία δεν είχαν καταγραφεί πουθενά. Πληρώναμε περισσότερα λεφτά για τους γιατρούς της. Κακοποιητικοί και απαίσιοι, δεν τους φροντίζουν καθόλου μας κατέστρεψαν τον άνθρωπο μας και δεν φτιάχνει τώρα πρέπει το κράτος να μεριμνήσει τέτοια ιδιωτικά ιδρύματα και να τους κλείσει εννοείται με ποινή φυλάκισης».

«Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη συχνότητα»

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους.

Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια».