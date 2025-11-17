Κυψέλη: Λουκέτο σε γηροκομείο από την Περιφέρεια Αττικής – Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές και κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη δομή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λουκέτο σε γηροκομείο στην Κυψέλη

Λουκέτο μπαίνει σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις και εξαιρετικά κακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα στην άμεση αναστολή λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, μετά τον αιφνίδιο έλεγχο και την έκθεση αξιολόγησης των Κοινωνικών Συμβούλων της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Ο έλεγχος διεξήχθη στις 13 Νοεμβρίου και αποκάλυψε μια δομή σε καθεστώς πλήρους εγκατάλειψης, με σοβαρές παραβάσεις που δεν άφηναν κανένα περιθώριο συνέχισης της λειτουργίας της.

Ειδικότερα, οι ελεγκτές της Περιφέρειας εντόπισαν εκτεταμένες φθορές και εξαιρετικά κακές συνθήκες υγιεινής σε ολόκληρη τη δομή, έντονη δυσοσμία και ρυπαρά κλινοσκεπάσματα, ακάθαρτες τουαλέτες και ελλιπή καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, καταγράφηκε απόλυτη δυσλειτουργία στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με τους ωφελούμενους να παραμένουν αβοήθητοι για ώρες μετά την πρωινή έγερση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η ατομική τους υγιεινή και η διανομή φαρμακευτικής αγωγής ή και πρωινού, λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το προσωπικό που βρισκόταν στη μονάδα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, δήλωσε ότι εργαζόταν με προσωπική πρωτοβουλία, χωρίς ενημέρωση για δεδουλευμένα και χωρίς τη βεβαιότητα ότι οι υπόλοιπες βάρδιες θα προσέλθουν. Επιπροσθέτως, καταγράφηκαν σοβαρές παραλείψεις στην επιστημονική εποπτεία, με ελλιπείς καταγραφές ιατρικών επισκέψεων, παραιτήσεις βασικού νοσηλευτικού προσωπικού και αδυναμία εξακρίβωσης της παρουσίας της Υπεύθυνης Προστασίας Ωφελουμένων.

Μάλιστα, σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις, η κατάσταση παρουσίαζε σαφή επιδείνωση, η οποία έθετε σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων.

Μόλις ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έδωσε εντολή στην Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Αθηνά Κωνσταντέλλου, για άμεση έκδοση απόφασης  κλεισίματος της δομής και ανέθεσε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων σε κατάλληλες αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, τη λειτουργία δομών που παραμελούν, κακομεταχειρίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ηλικιωμένων συμπολιτών μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Και πρόσθεσε: «Η εικόνα που διαπιστώθηκε στην Κυψέλη ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία. Και αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμά μας προς όλους.
Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Τίποτα λιγότερο. Η απόφαση αναστολής ήταν η ελάχιστη υποχρέωσή μας απέναντι στους ίδιους τους ωφελούμενους και στις οικογένειές τους. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη αυστηρότητα και συχνότητα. Όπου εντοπίζονται παραβάσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα επεμβαίνει άμεσα και οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Πυρετός: Πρέπει πάντα να τον ρίχνουμε; Τι λένε ειδικοί για τη σωστή αντιμετώπισή του

Πολυτεχνείο: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Αναλυτικά τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό

Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
09:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πολυτεχνείο: Η πρώτη πορεία της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος στις 17 Νοεμβρίου 1975 με την αιματοβαμμένη σημαία

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, και συ...
09:45 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πυλαία – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 09:00 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλ...
09:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Το γαμήλιο γλέντι – άλλοθι πριν από το μακελειό – Η έκρηξη που άναψε το φυτίλι της βεντέτας

Ο 23χρονος που συνελήφθη ήταν καλεσμένος στον γάμο μέλους της οικογένειας στο σπίτι της οποίας...
08:42 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ναός – καβάτζα κοκαΐνης: Η απολογία του ιερέα και ο ρόλος της 52χρονης

Η 52χρονη εγκέφαλος, η διακίνηση μεταναστών και η έρευνα για το πελατολόγιο. Των Π. ΣΟΥΡΕΛΗ, Θ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα