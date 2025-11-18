Θεσσαλονίκη: Τα νεότερα για την υγεία του ζευγαριού που παρασύρθηκε από νταλίκα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Τα νεότερα για την υγεία του ζευγαριού που παρασύρθηκε από νταλίκα

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο πολυτραυματίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», μετά την παράσυρσή του από φορτηγό στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα, η οποία επίσης παρασύρθηκε και διακομίστηκε και αυτή στο ίδιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ο άνδρας έχει υποστεί κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στο κάτω μέρος του σώματος και δεν αποκλείεται να χρειαστούν πρόσθετες επεμβάσεις. Η γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί, στο ρεύμα προς Καβάλα. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο των δύο τραυματιών είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ενώ ο άνδρας –που φέρει και τα πιο σοβαρά τραύματα– είχε εξέλθει από το όχημα και κινείτο πεζός τη στιγμή της παράσυρσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρυολόγημα: Η αρχαία ινδική μέθοδος που ανακουφίζει από τα συμπτώματα – Τεκμηριώνεται επιστημονικά

ΕΟΦ: Σε περιορισμένη διαθεσιμότητα 279 φάρμακα τον Οκτώβριο

Κάρτα αναπηρίας: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις-Πώς θα λειτουργεί για τους χρήστες σύμφωνα με την Μιχαηλίδου

Παγκόσμια Τράπεζα: Αυτός είναι ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας

Υπερκρύα μόρια καλίου-καισίου συναρμολογήθηκαν στην απόλυτη θεμελιώδη κατάσταση

Νέα εκστρατεία EVALUSION ClickFix διανέμει κακόβουλα λογισμικά – Τι είναι το Amatera Stealer και το NetSupport RAT
περισσότερα
12:17 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέες παραβάσεις των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Διαβιβάζονται στη Δικαιοσύνη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών, σε σ...
12:09 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο μέχρι την Τετάρτη

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά...
12:06 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Ανησυχία για το ψωμί στην Ελλάδα: Γιατί περιέχει περισσότερο αλάτι παρά τη συμφωνία του ΕΦΕΤ με τους φούρνους

Ανησυχητικά είναι τα ευρήματα από μελέτη του ΕΦΕΤ για το ψωμί που πωλείται στους φούρνους της ...
12:04 , Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: 4 συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου – Του χτυπούσαν το κεφάλι στο τιμόνι

Ανατροπή στην υπόθεση με τον θάνατο 58χρονου άνδρα στον Νέο Κόσμο,  καθώς οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα