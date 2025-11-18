Θεσσαλονίκη: Τα νεότερα για την υγεία του ζευγαριού που παρασύρθηκε από νταλίκα

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο πολυτραυματίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», μετά την παράσυρσή του από φορτηγό στον δρόμο Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Σε καλή κατάσταση είναι η γυναίκα, η οποία επίσης παρασύρθηκε και διακομίστηκε και αυτή στο ίδιο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ο άνδρας έχει υποστεί κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στο κάτω μέρος του σώματος και δεν αποκλείεται να χρειαστούν πρόσθετες επεμβάσεις. Η γυναίκα παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί, στο ρεύμα προς Καβάλα. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο των δύο τραυματιών είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, ενώ ο άνδρας –που φέρει και τα πιο σοβαρά τραύματα– είχε εξέλθει από το όχημα και κινείτο πεζός τη στιγμή της παράσυρσης.