Κρήτη: Σε συμβολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν οι αγρότες – Δείτε φωτογραφίες

  • Μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων προχώρησαν τη Δευτέρα σε συμβολικό κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια για 15 λεπτά.
  • Οι διαδηλωτές θα παραμείνουν στο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ και την Πρωτοχρονιά, χωρίς όμως να κλείσουν τον δρόμο. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν από το νέο έτος.
  • Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν την καταβολή ενισχύσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής, καθώς τονίζουν ότι «η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα αιτήματά μας».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Σε συμβολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ στα Μεγάλα Χωράφια προχώρησαν οι αγρότες – Δείτε φωτογραφίες

Σε συμβολικό κλείσιμο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στα Μεγάλα Χωράφια για 15 λεπτά, προχώρησαν τα μέλη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Μάλιστα, όπως τονίζουν οι διαδηλωτές, θα παραμείνουν στο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ και την Πρωτοχρονιά, αλλά δεν θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του δρόμου για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το creta24.

Κρατώντας μεγάφωνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι φώναζαν τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, την καταβολή ενισχύσεων, τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α.

«Η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα αιτήματά μας. Τα 57 μπλόκα συσπειρωνόμαστε με άλλα σωματεία και φορείς, ώστε να λύσουν τα αιτήματά μας. Τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς θα παραμείνουμε εδώ αλλά δε θα κλείσουν οι δρόμοι», δήλωσε ο Κώστας Λιλικάκης, Πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων, ο οποίος διευκρίνισε πάντως πως οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν από το νέο έτος. «Θα παραμείνουμε στα μπλόκα όσο χρειαστεί, μέχρι να λυθούν τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονται και μέλη της επιτροπής κατά των πλειστηριασμών.

Εξαιτίας του κλεισίματος του ΒΟΑΚ, σχηματίστηκε ουρά χιλιομέτρων από οχήματα.

«Η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα 14 αιτήματα που έχουμε στείλει. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα και θα συμμετέχουμε», δήλωσε ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, Αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων.

