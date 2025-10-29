Κρήτη: Με αποκλεισμούς του ΒΟΑΚ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – «Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης, οι οποίοι βγήκαν από το πρωί στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, που, όπως λένε, οδηγούν τον πρωτογενή τομέα στα όριά του.

Νέες ουρές χιλιομέτρων στον ΒΟΑΚ

Νέες ουρές χιλιομέτρων, σχηματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα, καθώς συνεχίζεται η κινητοποίηση των αγροτοκτηνοτρόφων.

Όπως μεταδίδει το cretalive, oι δρόμοι ανοίγουν ανά διαστήματα, ως επί το πλείστον για ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οχήματα έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η κυκλοφοριακή “παράλυση” είναι εμφανής σε όλα τα υπόλοιπα σημεία. Από την αρχή έγινε γνωστό ότι, για όσο διάστημα υπάρχει το μπλόκο στον ΒΟΑΚ, δυνάμεις της αστυνομίας θα εκτρέπουν την κυκλοφορία στην Γέφυρα Καλλιθέας, στο ένα ρεύμα και στο ύψος του κόμβου των Γουρνών στο αντίθετο ρεύμα, ωστόσο, οι γύρω δρόμοι είναι απλησίαστοι και η ταλαιπωρία των οδηγών τεράστια.

Αυτό που περιμένουν οι διαμαρτυρόμενοι, είναι μια “πρόσκληση” από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα για διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά οι αγρότες από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου συγκεντρώθηκαν επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στον Καρτερό, στο ύψος του ΚΤΕΟ, ενώ λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του δρόμου.

Χανιά: «Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

Από την μεριά τους, οι κτηνοτρόφοι των Χανίων έστησαν από το μεσημέρι μπλόκο στην εθνική οδό, στο ύψος των Τσικαλαριών, όπου απέκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ο αποκλεισμός θα είναι σε 24ωρη βάση και επ΄αόριστον μέχρι να τους καταβληθούν οι χρωστούμενες πληρωμές, σύμφωνα με το zarpanews.

Νωρίτερα σε ανοικτή συνέλευση στον κόμβο Μουρνιών, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης, έβαλε σε ψηφοφορία την πρόταση να ανοίγει ο δρόμος για μία ώρα κάθε πρωί για την διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσα από την πόλη των Χανίων, ανάμεσα στους κόμβους Μουρνιών και Σούδας, ενώ η διέλευση από το μπλόκο θα επιτρέπεται μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του κτηνοτροφικού συλλόγου, Γιάννης Βερυκάκης σημείωσε ότι «οι κτηνοτρόφοι δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν πάρουμε απαντήσεις και αν δεν μας καταβάλουν τα χρήματα άμεσα. Η Κρήτη δεν έχει την δυνατότητα αυτή τη στιγμή, να κάνει πιστώσεις στο Υπουργείο».

«Είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη με το Υπουργείο, γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, να κλείσουμε ένα ραντεβού μαζί του» τόνισε ακόμη ο κ. Βερυκάκης.

Ένταση με τους κτηνοτρόφους στο Ρέθυμνο

Κινητοποιήσεις διαρκείας αποφάσισαν να κάνουν οι κτηνοτρόφοι του Ρεθύμνου, οι οποίοι αποχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης από το δικαστικό μέγαρο που ήταν ο τελευταίος τους αγωνιστικός “σταθμός”.

Σύμφωνα με το goodnet.gr, οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα Τρία Μοναστήρια και στη συνέχεια πήγαν στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας, το οποίο και απέκλεισαν. Έπειτα από σύντομη συνομιλία που είχαν με την αντιπεριφερειάρχη κα Μαίρη Λιονή, ζήτησαν να φύγουν όλοι οι υπάλληλοι. Επικράτησε ένταση, καθώς κάποιοι επιχείρησαν να μπουν μέσα στο κτήριο. Το κτίριο εκκενώθηκε και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, συνεχίζοντας την κινητοποίηση.

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι αποχώρησαν και έδωσαν νέο ραντεβού για αύριο στις 10.30 στα Τρία Μοναστήρια, με σκοπό να αποκλείσουν εκ νέου στη συνέχεια την Αντιπεριφέρεια, την Εφορία και τα Δικαστήρια, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Άλλωστε, όπως οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη Κρήτη θα προχωρούν σε κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς και τις επόμενες ημέρες, ενώ θα αποφασίζουν καθημερινά για τη μορφή που αυτές θα έχουν.

Θα κρατήσουν τις κινητοποιήσεις “όσο πάει” όπως λένε χαρακτηριστικά γιατί είναι, σε πολύ κακή κατάσταση. «Η πολιτεία θέλει να μας τελειώσει, μας αφορά όλους τους πολίτες, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό», τονίζουν.