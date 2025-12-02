Κρήτη: Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια οι αγρότες και κτηνοτρόφοι την Δευτέρα 

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, αποφασίζοντας να κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί από την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου.
  • Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη σύσκεψη της Παγκρήτιας Συντονιστικής, με σημείο συνάντησης το Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί.
  • Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής, Βασίλης Μανουράς, δήλωσε ότι «δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ» κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, που αναμένονται να είναι «πολλές» μέρες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, αγρότες

Την ώρα που τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα ενισχύονται διαρκώς και κλείνουν συνέχεια εθνικοί δρόμοι, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν το δικό τους ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί και από εκεί, με βάση την απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής, θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί.

Τα παραπάνω δήλωσε στο Cretalive ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι από την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει – και θα είναι πολλές – δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι αλλά όχι σε περίοδο κινητοποιήσεων.

Με σύνθημα «Τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους φθάνοντας στα άκρα.

12:31 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

