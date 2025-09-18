Κρήτη: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο στον Μυλοπόταμο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη: Ένας νεκρός και μία τραυματίας σε τροχαίο στον Μυλοπόταμο

Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που συνέβη το πρωί της Πέμπτης (18/9) στα Απλαδιανά του Δήμου Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το όχημα που οδηγούσε ένας 76χρονος με συνεπιβάτη την σύζυγό του, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος.

Ο 76χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Περάματος.

 

