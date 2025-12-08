Κώστας Θεοφίλου: «Η πρώτη σκέψη είναι να φύγω από την Ελλάδα» λέει στον ΑΝΤ1 ο κτηνοτρόφος που συγκλόνισε την Ελλάδα

Σύνοψη από το

  • Ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο μετά τη θανάτωση μέρους του κοπαδιού του λόγω ευλογιάς, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
  • Η οικογένεια του κτηνοτρόφου αποχαιρέτησε τα ζώα της σε συγκλονιστικές στιγμές, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως σκέφτεται να φύγει από τη χώρα.
  • Περισσότερα από 200 ζώα έχουν ήδη πεθάνει και τα υπόλοιπα πρέπει να θανατωθούν, παρά την εφαρμογή υγειονομικών μέτρων που έσωσαν ένα από τα δύο κοπάδια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στέλιος Μπαμιατζής

κοινωνία

Η ευλογιά “θέρισε” το κοπάδι του, καθώς λόγω της ασθένειας που κόλλησαν τα ζώα του, υποχρεώθηκε να τα θανατώσει. Ήταν τόσο βαρύ το πλήγμα που ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου από τη Θεσσαλονίκη υπέστη εγκεφαλικό και νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο από όπου σήμερα Δευτέρα πήρε εξιτήριο. Ο κτηνοτρόφος καταγράφηκε να αποχαιρετά τα ζώα του ενώ αυτά οδηγούνταν στη θανάτωση.

Σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως σκέφτεται μέχρι και να φύγει από τη χώρα.

«Τρομοκρατήθηκα… μούδιασα, μ’ έπιασε μούδιασμα βαρύ. Στο στόμα. Στον κρόταφο… σκοτοδίνη, αντάρα, λέω δεν είμαι καλά. Με πήραν τα παιδιά με πήγαν στο νοσοκομείο. Έπαθα αιμάτωμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, μου είχε φύγει η γλώσσα, αλλά είμαι γερός» ανέφερε.

Μόλις η οικογένεια πληροφορήθηκε τη θανάτωση των ζώων της, ακολούθησαν συγκλονιστικές στιγμές.  Η σύζυγος του κτηνοτρόφου με τις τρεις κόρες της οικογένειας πήγαν στα πρόβατα κι άρχισαν να τα αποχαιρετούν ένα προς ένα.

«Αυτή ήταν κάτω και έλεγε άφησε με (εννοεί μία κόρη της) και της λέω, σήκω δεν θα πέσουμε. Και μου λέει, σε παρακαλώ άφησέ με να περάσει και το τελευταίο γιατί ζητάω συγγνώμη» είπε η σύζυγος του κτηνοτρόφου.

Ο Κώστας Θεοφίλου μιλώντας στον ΑΝΤ1, σημείωσε ότι εφάρμοσε όλα τα υγειονομικά μέτρα κατά της ευλογιάς και έτσι το ένα από τα δύο κοπάδια σώθηκε. Ωστόσο, περισσότερα από 200 ζώα πέθαναν και τώρα τα υπόλοιπα πρέπει να θανατωθούν.

Η οικογένεια τάισε για τελευταία φορά τα ζώα και τα αποχαιρέτησε. Όπως είπε, ετοιμάζει βαλίτσες για το εξωτερικό. «Τι θα κάνω τώρα; Η πρώτη σκέψη είναι να φύγω από την Ελλάδα και θα πάω να κάνω κοπάδι» είπε χαρακτηριστικά.

«Υποφέρουμε. Ακούμε τηλέφωνο, τρέμουμε. Ακούμε αυτοκίνητο, τρέμουμε», είπε η σύζυγός του.

Την Τετάρτη τα στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας αναμένεται να μεταβούν στο Νέο Μοναστήρι και να κατασχέσουν τα ζώα.

23:06 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

