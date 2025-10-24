Κως: 13χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων – Τα βίντεο που διακινούσε

Κως: 13χρονος κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων – Τα βίντεο που διακινούσε

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Κω, από την αποκάλυψη μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που αφορά εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων, με φερόμενο ως δράστη έναν 13χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που έκανε χθες, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, ο πατέρας μιας ανήλικης κοπέλας.

Ο 13χρονος φερόμενος ως δράστης εκτιμάται ότι από τον περασμένο Ιούνιο διακινούσε μέσω της εφαρμογής instagram δυο βίντεο στα όποια εμφανίζονταν ανήλικοι συμμαθητές του να προβαίνουν σε γενετήσιες πράξεις. Σε ένα βίντεο απεικονίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ενώ στο δεύτερο βίντεο απεικονίζονταν ένας ανήλικος μόνος του.

Η Αστυνομία, μετά την καταγγελία, προχώρησε σε άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 13χρονου για εκδικητική πορνογραφία ανηλίκων. Παράλληλα, οι γονείς του αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ωστόσο, δεν υπήρξαν συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το αυτόφωρο.

