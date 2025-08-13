Κορωπί: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα – Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου

Σε άμορφη μάζα σιδερικών μετατράπηκε το αυτοκίνητο που για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε ισόγειο κατάστημα με ανταλλακτικά στο Κορωπί.

Το τροχαίο με θύμα τον οδηγό του αυτοκινήτου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος, έγινε στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Από την πρόσκρουση ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά όπου κατέστρεψε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα, το αυτοκίνητο αλλά και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό ένα άτομο.

Στο σημείο επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του οδηγού, οι οποίοι έφτασαν στην περιοχή και δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ: