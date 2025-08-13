Τραγωδία στο Κορωπί: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» σε κατάστημα με ανταλλακτικά – Απανθρακώθηκε ο οδηγός

Τραγωδία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κορωπί, καθώς έπειτα από τροχαίο ατύχημα υπήρξε ένας νεκρός.

Φωτιά στο Κορωπί: Σορός εντοπίστηκε κατά την κατάσβεση σε χώρο εμπορίου

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) αυτοκίνητο που κινείτο με υπερβολική ταχύτητα για άγνωστη προς το παρόν αιτία εξετράπη της πορείας του και έπεσε με σφοδρότητα σε βιτρίνα καταστήματος με ανταλλακτικά.

Έπειτα από την πρόσκρουση στον χώρο ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί ο οδηγός.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συνεπικουρούμενοι από υδροφόρες ΟΤΑ.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του οδηγού που έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το θέαμα που αντίκρυσαν.

Για το περιστατικό διενεργεί σχετική έρευνα το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

