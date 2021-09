Κλοπ: Το συγκινητικό γράμμα που έστειλε σε παιδί που παλεύει με τον καρκίνο

Ένα συγκινητικό γράμμα προς έναν ξεχωριστό παραλήπτη έγραψε ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός πήρε την πρωτοβουλία να στείλει μια επιστολή στήριξης σε έναν μικρό φίλο της Λίβερπουλ ο οποίος δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του απέναντι στον καρκίνο.

«Ελπίζω να μην σε πειράζει που σου γράφω. Απλά ήθελα να ξέρεις ότι όλοι στη Λίβερπουλ βρισκόμαστε στο πλάι σου. Προφανώς υπάρχουν πολλοί οπαδοί και είναι αμέτρητες οι φορές που σταματάω και σκέφτομαι πόσος κόσμος υποστηρίζει εμένα και τους παίκτες. Μου φαίνεται τρελό ότι όλοι βρισκόμαστε ο ένας πίσω από τον άλλο και αυτό είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τα άλλα κλαμπ.

Ελπίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα τους ενοχλήσει πως μιλώ εκ μέρους τους όταν λέω πως είμαστε όλοι μαζί σου. Είναι κάτι που έχει σημασία. Όταν ακούω τους παίκτες μου να μιλούν για το τι τους βοηθά να ξεπεράσουν τις δύσκολες καταστάσεις, ένα από τα πράγματα που παραδέχονται όλοι είναι η στήριξη που δέχονται από το κλαμπ και τους οπαδούς.

Ένα άλλο πράγμα που μου λένε είναι ότι η οικογένειά τους είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Μάλλον δεν χρειάζεται να σου το πω αυτό, γιατί μου είπαν ότι έχεις μια λαμπρή οικογένεια και φίλους γύρω σου που κάνουν ό, τι μπορούν για να σε υποστηρίξουν.

You’ll Never Walk Alone»

My brother got this letter from Jurgen Klopp whilst having treatment for his cancer. What a gent ❤️😢 #ynwa

— Andy (@andyjock83) September 19, 2021