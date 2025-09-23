Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Φωτογραφία: Intime

Στο «κόκκινο» βρίσκονται για ακόμη μία ημέρα (23/9) πολλές κεντρικές οδοί της Αττικής, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό. Συγκεκριμένα, στην κάθοδο καταγράφονται από την Μεταμόρφωση έως την Λεωφόρο Αθηνών, ενώ στην άνοδο με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα καταγράφονται στην Λεωφόρο Μεσογείων, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας, και στο κέντρο της Αθήνας (Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου).

Εμφανή είναι τα προβλήματα και στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση Αττική 23/9/2025

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών καταγράφονται στη Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα:

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25 ΄από κόμβο Φυλης έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

 

