Κηφισός: Συνελήφθη 46χρονος οδηγός που έτρεχε με 200 χλμ. σε κατάσταση μέθης – Δείτε βίντεο

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

σύλληψη οδηγού

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 46χρονος οδηγός, ο οποίος μετέτρεψε τη Λεωφόρο Κηφισού σε «πίστα» ταχύτητας. Ο οδηγός συνελήφθη να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα, ενώ ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 46χρονος αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (18-4-2026) από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 120 χλμ/ώρα και ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. τον εντόπισαν να κινείται επί της Λεωφ. Κηφισού και τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών ενώ τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου.

Θετικός στο αλκοτέστ

Εκεί σε έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν και υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,37 mg/l.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:08 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 19/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (19/4) η κλήρωση με αριθμό 3055 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:40 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Βιολάντα: Εξοργισμένοι οι συγγενείς θυμάτων με τις προσπάθειες του ιδιοκτήτη για αποφυλάκιση – «Ήταν όλα ένα επικοινωνιακό κόλπο»

Οργή, απογοήτευση και πίκρα. Αυτά τα συναισθήματα γέννησε στους συγγενείς των 5 εργατριών που ...
20:10 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Καιρός: Πού ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα – ΦΩΤΟ

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν το μεσημέρι της Κυριακής 19 Απριλίου 2026, με τις υψηλ...
19:29 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Κεφαλονιά: «Ήθελαν να την απαγάγουν και να την πάνε στην Αθήνα» λέει ο πατέρας της 19χρονης – Αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων της κόρης του

Την εμπλοκή νέων προσώπων, εκτός από τους τρεις κατηγορούμενους που έχουν προφυλακιστεί φέρετα...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης