Κηφισός: Συνελήφθη 46χρονος οδηγός που έτρεχε με 200 χλμ. σε κατάσταση μέθης – Δείτε βίντεο

Στα χέρια των αστυνομικών έπεσε ένας 46χρονος οδηγός, ο οποίος μετέτρεψε τη Λεωφόρο Κηφισού σε «πίστα» ταχύτητας. Ο οδηγός συνελήφθη να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα, ενώ ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 46χρονος αλλοδαπός οδηγός του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (18-4-2026) από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 120 χλμ/ώρα και ενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν

Οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. τον εντόπισαν να κινείται επί της Λεωφ. Κηφισού και τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών ενώ τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστερίου.

Θετικός στο αλκοτέστ

Εκεί σε έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν και υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,37 mg/l.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση ενώ το όχημα του 46χρονου κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.