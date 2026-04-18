Η Realnews που κυκλοφορεί σήμερα

Με τίτλο: «Ποια έκτακτα και ποια μόνιμα μέτρα είναι στο τραπέζι» κυκλοφορεί, σήμερα, η Realnews.  Το υπερπλεόνασμα ανοίγει τον δρόμο για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων λόγω της κρίσης.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

Επέκταση των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο κίνησης και λιπάσματα εξετάζεται για τους αγρότες.

– Εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση, θα διευρυνθούν το fuel pass και η ενίσχυση για το ρεύμα.

– Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα κριθεί μετά τη διαπραγμάτευση του οικονομικού επιτελείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

– Στο πακέτο της ΔΕΘ μέτρα για τις επιχειρήσεις, ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τα μέτωπα που ανοίγει ο πρωθυπουργός. Ποια άρθρα φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία στην επιτροπή της Βουλής. Οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση για τον εκλογικό νόμο.

Γιατί η Αγκυρα ταράζει πάλι τα «ήρεμα νερά». Η επίθεση Φιντάν στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ισραήλ και το νέο μπαράζ παραβιάσεων.

Ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη πριν από τα 67 έτη. Αναλυτικός οδηγός για το Δημόσιο, τα βαρέα ένσημα και τις μητέρες ανηλίκων. Πόσο κοστίζει η εξαγορά πλασματικών ετών.

Τα αδιέξοδα της νεολαίας στην Τουρκία. Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε σχολεία της γειτονικής χώρας.

Συνεντεύξεις στην «R»: Παύλος Μαρινάκης, Μιλένα Αποστολάκη.

Φρίκη στην Κεφαλονιά: Οι τέσσερις μαρτυρικές ώρες της Μυρτώς. Η «R» αποκαλύπτει το χρονικό της μοιραίας βραδιάς που οδήγησε στον θάνατο την άτυχη 19χρονη. Το ποινικό παρελθόν του αρσιβαρίστα και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Τραγωδία στα Τέμπη: Τι δείχνουν τα βουλεύματα για τις εκταφές. Ανοίγει ο δρόμος για εξειδικευμένες εξετάσεις των θυμάτων μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας.

Εκρηξη στη «Bιολάντα»: Εγκληματικές παραλείψεις από το 2007. Τέσσερις κρατικές υπηρεσίες και οι προϊστάμενοί τους μπαίνουν στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.

